¡Ö20ºÐ¤ò²á¤®¤¿ÅÓÃ¼¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¡×°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÉÍ¸ý½ç»Ò¤¬¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¥³¥Í¤â¤Ê¤¤¡×»°½Å¤Ø¤Î°Ü½»¤·¤¿º£
¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¸ý½ç»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤é»Å»öÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢»°½Å¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÝÇ½³èÆ°¤È¡Öº£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Å¾µ¡¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Ç¤ÎÉÍ¸ý½ç»Ò¤µ¤ó ¤Û¤«¡ÊÁ´18Ëç¡Ë
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È½ù¡¹¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ
¨¡¨¡ 21ºÐ¤Î¤³¤í¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¸å4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ö¿·¿Í¡×¡Ö10Âå¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
»Å»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤Ï¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤¬¥ìー¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¼¡¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÃ»´üÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢21ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¬¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»ä¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Þ¤ÀÄü¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éº£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È¤â¡£¤½¤ì¤¬¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¿´¤Ç¤Ï¡ÖÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥¤¥¸Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤â±éµ»¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÂçÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢·ÝÇ½³¦¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÌ³½êÂà½ê¤È»°½Å¸©¤Ø¤Î°Ü½»
¨¡¨¡ ·ÝÇ½³¦·ÑÂ³¤ò·è°Õ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤È½çÄ´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½êÂà½ê¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢Åìµþ¤òµ¯ÅÀ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯·î¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡Ö·Ð¸³¤ÎÃù¶â¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Î20Ç¯¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤Î20Ç¯¤Î¤¿¤á¤Ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà½ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¿Æ¸µ¤«¤éÁãÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÎÏ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Âà½ê¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë»°½Å¸©¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡Ö¿·¤·¤¤·Ð¸³¡×¤Î¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©¤Ø¤Î°Ü½»¤â¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡×¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂçºå¤ÎÅÔ¿´Éô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Åìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯ÅÔ²ñ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£Âçºå¤Ë¤â¶á¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¤è¤¯Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢»°½Å¸©¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »°½Å¸©¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§¡Ö»°½Å¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥Í¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤³¤Ç¥ì¥Ç¥£¥ª¥¥åー¥ÖFM»°½Å¤µ¤ó¤È»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡×¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¤´°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÌÌÀÜ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ö´ë²è¤È¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÈÖÁÈ´ë²è¤òºî¤Ã¤ÆÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤¹¤´¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡ª¤½¤ÎÌÌÀÜ¤«¤é¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥ì¥Ç¥£¥ª¥¥åー¥ÖFM»°½Å¤Î¡ØMIE color trip¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤È¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØMie¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤¬·èÄê¡£¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
PROFILE¡¡ÉÍ¸ý½ç»Ò¤µ¤ó
¤Ï¤Þ¤°¤Á¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡£1985Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£3ºÐ¤ËÆñÉÂ¡Ö¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£2022Ç¯¤Ë»°½Å¸©¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤ä¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£Í¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÉÍ¸ý½ç»Ò