Amazonが10年以上前に構想を発表したドローン配送サービスが、ついに現実のものとなりつつあります。アメリカ・アリゾナ州の施設では、重量36kgの新型ドローンが日々、実際の顧客に向けて商品を届けており、1日に数十個の荷物を顧客に配達していると、The New York Timesが伝えています。Amazon Has Overhauled Its Drone Delivery. Will the Public Welcome It? - The New York Times

https://www.nytimes.com/2024/12/20/technology/amazon-prime-air-drone-delivery.htmlWe Tried Amazon's New 1 Hour Drone Delivery | EP 114 - YouTubeAmazonがドローンによる配送計画「Amazon Prime Air」を立ち上げたのは2013年のことでした。当時AmazonのCEOを務めていたジェフ・ベゾス氏は「4〜5年以内にAmazon Prime Airを提供開始する」という目標を掲げていました。Amazonが無人飛行機で自宅前まで注文から30分でお届けしてくれる「Amazon Prime Air」がよくわかるまとめ - GIGAZINEしかし、ドローンを使うという性質上、Amazon Prime Airの運用には連邦航空局(FAA)の承認が必要で、認可は2020年にまでずれこみ、サービス提供は無理かと思われました。しかし、長いテストを経て、2022年から一部地域で提供が開始され、2024年11月にはアメリカで3カ所目となるアリゾナ州ウェストバレーでの提供がスタートしました。Amazonのドローンを使った配送サービス「Prime Air」がアリゾナ州のウェストバレーでもスタート - GIGAZINEThe NewYork Timesは、アリゾナ州グッドイヤーにあるAmazonの施設を訪問し、Amazon Prime Airに使われる新型ドローン「MK-30」を取材しています。MK-30は6つの3枚羽ローターを持つ白い大型ドローンで、重量は約36kg、速度は時速約117kmまで出すことができます。注文を受けると、倉庫内の作業員が特殊なクッション入りの箱に商品を梱包し、ベルトコンベアで運びます。その後、別の作業員がドローン発着エリアに箱を運び、サイズチェッカーに入れてフェンス内の作業員に渡します。ドローンに箱を積載後、30秒のカウントダウンが始まり、ドローンは高度約120メートルまで上昇して目的地に向かいます。ドローンは、配送先の庭に荷物を落下させます。サービスの制限として、現在は5ポンド(約2.3kg)以下の商品約6万点のみが対象で、1回の配送で運べるのは1個の商品だけです。The New York Timesによれば、MK-30はすでにアリゾナ州フェニックスの西部エリアで、1日数十個の荷物を配達しているそうですが、この配達量は「通常の配送用車両1台で運搬できる量のごく一部に過ぎない」とのこと。また、施設からは1時間当たり7機しか発進できず、夜間配送は行っていません。送料はプライム会員で追加9.99ドル(約1500円)、非会員で14.99ドル(約2250円)です。当初の約束であった「30分以内での配達」は、現在は1時間以内に緩和されていますが、2025年からは複数商品の同時配送にも対応する予定だとのこと。アマゾンは2029年までに年間5億個のパッケージを30分以内に配達することを目標としており、ドローンによる配送実績はアリゾナとテキサスで合計数千回あるとしています。ただし、MK-30には騒音の問題があります。Amazonは「かなり静かになった」と述べていますが、ムービーをみるとわかる通り、その動作音はかなりの音量。また、天候による制限もあり、晴れて空が澄んでいないと運用できないという問題もあります。さらに、ドローンの発着には約3平方メートルの開けたスペースが必要であり、配達場所にも制限があるとのこと。さらに、ドローンに対する人々の不安や警戒感が強く、住民からの理解を得ることが困難な状況にあるとThe New York Timesは指摘しています。