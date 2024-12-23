¥ô¥£¡¼¥¬¥óÉ×ÉØ¤Î1ºÐÈ¾¤ÎÍÄ»ù¤¬²î»à¡Ä»àË´»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤ï¤º¤«6kg¡¡¹Ô¤²á¤®¤¿»×ÁÛ¤¬¾·¤¤¤¿¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎµÔÂÔ»à»ö·ï¤ò²òÀâ
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú2019Ç¯¡Û¡Ø¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬²î»à¡ÙÆÍÁ³»à¤·¤¿1ºÐÈ¾¤Î»Ò¶¡ ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Î¿Æ¤Ë½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º»àË´ Î¾¿Æ¤Ë6¤Ä¤ÎÍºáÈ½·è¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÀâ¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¡£
¡¡2019Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¼çµÁ¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤ò²î»à¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥½¥Õ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1ºÐÈ¾¤ÎÍÄ»ù¡¢ÂÎ½Å¤ï¤º¤«6¥¥í¤ÇÈ¯¸«
ËâÍýº»¡§
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÆîÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·ÊÒÂ¦¤ÏÂÀÀ¾ÍÎ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿³¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ì¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥À½£Ë¿½ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢1¿Í¤ÎÍÄ»ù¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤¢¤¢¡£»Ò¶¡¤ÎÍÆÂÖ¤Ï°ì¹ï¤òÁè¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Ã´Åö¤·¤¿°å»Õ¤ÏÄ¾¤Á¤Ë»Ò¶¡¤ò½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë±¿¤Ó¡¢¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÃË¤Î»Ò¤Î¸ÆµÛ¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤Î·üÌ¿¤Î¼£ÎÅ¤âµõ¤·¤¯¡¢ÈÂÁ÷¸åÌó30Ê¬¤Û¤É¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤Ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡©
ËâÍýº»¡§
¡¡Ã´Åö¤·¤¿°å»Õ¤¿¤Á¤ÏA¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤ò¿Ç»¡¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÏÀ¸¸åÌó1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áé¤»ºÙ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂÎ½Å¤¬Ìó6kg¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡´ð½à¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¡©
ËâÍýº»¡§
¡¡¤¢¤¢¡¢ÄÌ¾ïÀ¸¸å1ºÐÈ¾¤Û¤É¤Î»Ò¶¡¤ÎÉ¸½àÂÎ½Å¤ÏÌó10.9kg¤Ç¡¢¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤³¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤Ï¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª
ËâÍýº»¡§
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÃË¤Î»Ò¤ÎÂÎ¤Ï¹üÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ²²î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢½ÅÅÙ¤ÎÃ¦¿å¾É¾õ¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é°å»Õ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î²ÄÇ½À¤ò´Õ¤ß¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃË¤Î»Ò¤Î°äÂÎ¤Ï¸¡»ë¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢A¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉ×¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶²¤í¤·¤¤»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¼Â¤ÏA¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¦Æ°ÊªµÔÂÔºñ¼è¼çµÁ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡×¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°Êª¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ËÂ§¤Ã¤¿¼çµÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÆ°Êª¤«¤é¤Îºñ¼è¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°á¿©¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÁ©ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊýË¡¤Ë¤è¤ëÆ°Êª¤Îºñ¼è¤ò¤ä¤á¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÆ°ÊªÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Ç¥â¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë³èÆ°²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë¤â¤³¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î»Ò¶¡¤âÁ´°÷¡¢À¸¤ÎÌîºÚ¤È²ÌÊª¤·¤«¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤«¤Ê¤ê²á·ã¤ÊÀ¸³è¤Í¤½¤ì¡£¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©
ËâÍýº»¡§
¡¡ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£A¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÉ×¤â¤º¤Ã¤ÈÌîºÚ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£Â©»Ò¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¿ô½µ´Ö¡¢ÊìÆý¤À¤±¤ÇÂ¾¤Ë²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡ÊìÆý¤À¤±¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡ À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊìÆý¤Ï2ºÐ¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸¸å5¥ö·î¤«¤é6¥ö·îº¢¤«¤éÎ¥Æý¿©¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡ÊìÆý¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÌÈ±ÖÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊìÆý°é»ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤êÇ¾¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢WHO¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1ºÐÈ¾¤Þ¤Ç´°Á´¤ËÊìÆý¤À¤±¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÏA¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤³¤Ç3ºÐ¡¢5ºÐ¡¢11ºÐ¤Î»Ò¶¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¬¡¢3Ì¾¤È¤âÈ©¤Î·ì¿§¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¯¡¢»õ¤Ï¹õ¤º¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¢¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂÎ½Å¤¬É¸½à¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤Ï¿ê¤¨¡¢¹ü¤ÈÈé¤Ð¤«¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢½ÅÅÙ¤Î±ÉÍÜ¼ºÄ´¤ÈÃ¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¥¤¥ä¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¡ª ¤Ò¡¢¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡·Ù»¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò»ùÆ¸µÔÂÔ¡¢°é»ùÊü´þ¤Ê¤É¹ç·×6¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¸ûÎ±¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤ÇAÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥óÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÊìÆý¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊìÆý¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ïºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£»ÊË¡¶ÉÆÃÊÌÈï³²¼Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼çÇ¤¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï²æ¤¬»Ò¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê°é»ù¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬ÃË¤Î»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ò·Ú»ë¤·¤¿ÌµËÅ¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ê¤É¤Î»×ÁÛ¿®¾ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¿Í¡¢¤½¤ì¤â²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ°Êª¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âºá¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢AÍÆµ¿¼ÔÉ×ÉØ¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó±¾¡¹´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë°é»ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÏÂ¾¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°é»ùÊü´þ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤òÄ¹´ü´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢AÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤ÈÎ¾¿Æ¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬²æ¤¬»Ò¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Êì¿Æ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»Ò¶¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈá·àÅª¤Ê»ö¸Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¸¡»öÂ¦¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢A¤Ï»Ò¶¡¤Ë°åÎÅ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°é»ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡°åÎÅ¤âÆ°Êª¼Â¸³¤È¤«¤Ç¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤éµñÈÝ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤·¤é¤Í¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡ºÛÈ½¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢Çæ¿³°÷¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê»×ÁÛ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç²î»à¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¡¢°ìÏ¢¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¡¢°é»ùÊü´þ¤Îºá¤ÇAÍÆµ¿¼Ô¤ËÍºáÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢½ª¿È·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îºá¤Ç½ª¿È·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á3¿Í¤Ï½£¤Î»ÜÀß¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤¦¤¦¡Ä¡ÄÍºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»à¤ó¤À»Ò¤Ï¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÚ¿©¼çµÁ¤ä¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÁÛ¡¢À¸³è¤ò»Ò¶¡¤Ë¶¯Í×¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤¬²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡´Ä¶¤È¤«Æ°Êª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤À¤·¡¢Ã¯¤«¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤½¤¦¤À¤Ê¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢»×ÁÛ¿®¾ò¤Î¼«Í³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¢Íø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏºÇÂç¸ÂÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£Á³¤ÏÁ³¤êÆã¤é¤â¡¢¤½¤Î¼«Í³¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤éÂè»°¼Ô¤Ë¼«¤é¤Î»×ÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÎîÌ´¡§
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Î¿ÍÁ´ÂÎ¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤Í¡£
ËâÍýº»¡§
¡¡¤½¤¦¤À¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»×ÁÛ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤â¼«Í³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÉô¤Ç¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶³èÆ°²È¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤Ê¡£
¡¡¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¼çµÁ¤òÅ°Äì¤·¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤ò»Ò¶¡¤Ë¶¯Í×¤·¤¿¤¿¤á¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Èá¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»ûÅÄ²°,
¥À¥¤¥¹,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ê©ÃÅ