　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42672.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41276.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40422.46　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40407.61　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39902.63　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39881.07　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39877.81　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39397.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39333.17　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39223.54　　均衡表転換線(日足)

39161.34　　★日経平均株価23日終値

39096.78　　6日移動平均線
39000.98　　均衡表雲上限(日足)
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38924.75　　均衡表転換線(週足)
38892.66　　25日移動平均線
38788.52　　13週移動平均線
38688.84　　200日移動平均線
38485.43　　26週移動平均線
38483.41　　75日移動平均線
38387.68　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38354.40　　均衡表雲上限(週足)
38243.88　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37882.70　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37699.23　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37377.72　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37154.59　　ボリンジャー:-3σ(13週)
37089.78　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35793.90　　均衡表雲下限(週足)
35694.14　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34298.50　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　30.92(前日20.46)
ST.Slow(9日)　　25.57(前日25.72)

ST.Fast(13週)　 64.34(前日70.87)
ST.Slow(13週)　 69.17(前日69.55)

［2024年12月23日］

株探ニュース