

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42672.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41276.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40422.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40407.61 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39902.63 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39881.07 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39877.81 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39397.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39333.17 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39223.54 均衡表転換線(日足)



39161.34 ★日経平均株価23日終値



39096.78 6日移動平均線

39000.98 均衡表雲上限(日足)

38946.59 均衡表基準線(日足)

38924.75 均衡表転換線(週足)

38892.66 25日移動平均線

38788.52 13週移動平均線

38688.84 200日移動平均線

38485.43 26週移動平均線

38483.41 75日移動平均線

38387.68 ボリンジャー:-1σ(25日)

38354.40 均衡表雲上限(週足)

38243.88 ボリンジャー:-1σ(13週)

37882.70 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37699.23 ボリンジャー:-2σ(13週)

37377.72 ボリンジャー:-3σ(25日)

37154.59 ボリンジャー:-3σ(13週)

37089.78 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35793.90 均衡表雲下限(週足)

35694.14 ボリンジャー:-2σ(26週)

34298.50 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 30.92(前日20.46)

ST.Slow(9日) 25.57(前日25.72)



ST.Fast(13週) 64.34(前日70.87)

ST.Slow(13週) 69.17(前日69.55)



［2024年12月23日］



株探ニュース

