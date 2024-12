vistlipが12月19日、池袋EDGEにてファンクラブ“V.I.P. LiST”限定ライヴ<secret ballot〜君に頼まれたもの〜>を開催した。2024年のライヴ納めとなった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2024年は、初頭からさまざまなコンセプトを設けたライヴを企画し、9月から10月にかけて約1年半ぶりのワンマンツアーほか、対バンイベントにたびたび出演するなど多くの公演を行ってきたvistlipだが、その1年を締めくくるものがファンクラブ限定スペシャルライヴだ。

■<vistlip V.I.P. LiST Limited Live「secret ballot〜君に頼まれたもの〜」>2024年12月19日(木)@東京・池袋EDGE セットリスト



01. Merry Bell02. RETRO03. B04. As You Know.05. アンサンブル06. aim07. System down08. Inbreed09. Persona10. LEVEL 111. BABEL12. DIGEST13. OBLATE SCREEM14. Arrythmia15. B.N.S.16. DANCE IN THE DARK17. Heart ch.18. GLOSTER IMAGE19. LION HEARTencoreen1. 彩