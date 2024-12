世界に広がる日本式スイミングの魅力！エスアンドエフ「日本式水泳指導者育成研修」

エスアンドエフは、2024年12月11日・12日に、タイのスポーツクラブ運営企業「TASSANA社」と連携し、日本式水泳指導者育成研修を実施しました。

この研修は、JETROの海外進出サポートを活用し、タイ国内での溺水事故防止や水泳技術向上を目指しているTASSANA社との連携が実現したものです。

■タイで高まる日本式スイミングのニーズ

タイでは、15歳未満の子どもにおける溺水事故が主要な死亡原因の1つとなっています。

その背景には、多くの学校にプールがなく、十分な水泳教育が受けられない環境が挙げられます。

この課題を解決するため、地域貢献を目的としてスポーツ施設を設立したTASSANA社は、より効果的な水泳指導法を模索していました。

今回の研修では、世界で評価の高い「日本式スイミング指導法」を導入。

これにより、水泳コーチの技術を向上させ、タイ国内の水泳教育の質を大きく引き上げることを目指しました。

座学研修の様子

■指導内容と成果:日本式の強みをタイへ輸出

研修では、水泳指導の基礎知識やクロールの基本指導法に加え、水を怖がる生徒への対応方法や、モチベーションを高める褒め方など、日本式の「段階的プログラム」を紹介しました。

また、「なぜその練習をするのか」という理由を論理的に説明することで、タイの水泳コーチたちが指導の本質を理解できるようサポートしました。

研修に参加した5名のタイ人のコーチ

プール実技の様子

■地域貢献と安全性向上への取り組み

TASSANA社は、タイ・チョンブリー地域でスポーツを通じた地域活性化に取り組んでおり、今回の研修もその一環として実施されました。

敷地内にはプールやジム、集会ホールを備え、地域住民がスポーツを楽しめる環境を提供しています。

同社のオーナーは「水泳コーチのスキル向上は、地域の子どもたちの命を守るだけでなく、水泳の魅力を広げる第一歩になる」と語っています。

