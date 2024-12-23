食用キノコ産業で農村振興を推進 中国・塩城市
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギを管理する従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
【新華社塩城12月23日】中国江蘇省塩城市大豊区はここ数年、食用キノコ産業の発展に注力している。企業育成と加工技術の高度化、工業化・標準化された生産を実現することで地元住民の雇用を推進し、収入増をもたらしている。
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギを管理する従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギの下処理をする従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展で下処理されるエリンギ。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギの下処理をする従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展で栽培袋を管理する従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギを包装する従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギを選別する従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）
21日、食用キノコ生産などを手がける塩城市大豊区の江蘇久禾生物科技発展でエリンギを摘み取る従業員。（塩城＝新華社記者/季春鵬）