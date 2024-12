最終章「江戸・幕末・明治を疾走編」！神奈川県「歴旅ARラリー」

神奈川県では、周遊観光を促進する取組として、県内にある様々な時代の遺跡や史跡を巡るとともに、チェックポイントにおいてAR技術により当時の様子を再現した3Dモデル(ARコンテンツ)を出現させるスタンプラリーを開催中です。

神奈川県「歴旅ARラリー」

神奈川県では、周遊観光を促進する取組として、県内にある様々な時代の遺跡や史跡を巡るとともに、チェックポイントにおいてAR技術により当時の様子を再現した3Dモデル(ARコンテンツ)を出現させるスタンプラリーを開催中。

第1章(原始・古代の時空旅編)、第2章(武士の世へ!いざ鎌倉から戦国探訪編)に続き、いよいよ12月23日からは江戸時代〜明治時代を中心とした史跡などを巡る第3章(江戸・幕末・明治を疾走編)が始まります!

第1章、第2章のスポットも引き続きスタンプやARコンテンツの取得は可能です。

県内の様々な遺跡・史跡の魅力を、ぜひ現地で楽しめます。

【開催期間】

2024年12月23日(月)〜2025年2月11日(火・祝)

※第1章、第2章の賞品応募は終了しました。

集めたスタンプは第3章の賞品応募に利用できます。

【第3章チェックポイント数(スタンプの取得場所)】

41か所(内、ARコンテンツチェックポイント8か所)

【第3章のARコンテンツ】

第3章チェックポイントのうち8か所では、江戸時代〜明治時代の人物や建造物をイメージしたARが楽しめます。

※ARコンテンツは考古学・歴史学的、または建築学的に復元したものではありません。

かながわ歴旅ARラリー第3章ARコンテンツイメージ

【第3章の賞品】

スタンプ取得数に応じて抽選で、料亭のお食事券や、ご当地グルメなどが当たります。

※第1章、第2章で集めたスタンプも第3章の賞品応募に利用できます。

■30スタンプ達成賞:田中家 お昼の懐石料理 ペアご招待(3組6名様)

■15スタンプ達成賞:富士屋ホテル 冷凍ハーフカレー6個セット(10名様)

■5スタンプ達成賞 :三秀堂 くずバー10本セット(30名様)

かながわ歴旅ARラリー第3章賞品イメージ

【参加方法】

県内市町村の観光協会、観光案内所などに配架されたチラシまたは、下記二次元コードから、特設ページへアクセスし、参加登録を行ってください。

(参加にはスマートフォンが必要です。)

◆特設ページ

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/features/arrally

かながわ歴旅ARラリー(マップイメージ)

【歴史大好きYouTuberミスター武士道ロケ動画も公開中!】

YouTuberミスター武士道さんが、かながわ歴旅ARラリーを体験した動画を公開中。

ミスター武士道さん

