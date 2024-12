映画会社の東宝は23日、都内で2025年ラインナップ発表会を開き、2024年(2023年12月〜24年11月)の年間興行収入が910〜920億円で着地する見込みであることを明らかにした。市川南取締役専務執行役員(エンタテインメントユニット映画本部長は「2024年は東宝にとって充実した1年になりました」と切り出し、今年3月に米国で発表された「第96回アカデミー賞」で『君たちはどういきるか』が長編アニメ映画賞、『ゴジラ-1.0』が視覚効果賞を受賞したことを報告。

さらに、東宝が配給した29本とTOHO NEXT配給作品13本をあわせてトータルの興行収入は、過去最高の2016年の854億円(『君の名は。』『シン・ゴジラ』が大ヒットした年)を上回る、910〜920億円に達する見込み。年間500億円超えは21年連続、600億円超えは13年連続、900億円の大台突破とは同社史上初となる。興行収入10億円以上の作品は19本で、そのうち50億円超えは6本。『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』158.0億円。『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』116.4億円。『キングダム 大将軍の帰還』80.3億円。『劇場版SPY×FAMILY CODE: White』63.2億円。『ラストマイル』59.1億円。『変な家』50.7億円。半分が実写映画であることに、市川氏は「アニメーションだけでなく日本の実写映画の可能性を感じた」と語った。映画業界全体においては東宝が58%を占め、25%をこの6作品が占める形になっている。東宝では、来年、未発表のものを含めて27作品を配給予定。アニメーション作品は例年通り、『名探偵コナン』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』の新作に加え、『鬼滅の刃』『ガンダム』『チェンソーマン』、さらに、細田守監督の新作『果てしなきスカーレット』の公開を冬に控える。実写では、テレビ局幹事作品をメインに自社制作作品もまじえたバラエティーに富んだ編成になっている。■東宝劇映画『孤独のグルメ』1月10日(金)公開劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』1月17日(金)公開『アンダーニンジャ』1月24日(金)公開『ファーストキス 1ST KISS』2月7日(金)公開劇場版『トリリオンゲーム』2月14日(金)公開『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』3月7日(金)公開『お嬢と番犬くん』3月14日(金)公開映画『少年と犬』3月20日(木・祝)公開劇場版『名探偵コナン 隻眼(せきがん)の残像(フラッシュバック)』4月18日(金)公開『#真相をお話しします』4月25日(金)公開『国宝』6月6日(金)公開『ドールハウス』初夏公開劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』8月1日(金)公開『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』夏公開『隣のステラ』夏公開『沈黙の艦隊 北極海大海戦』9月26日(金)公開『秒速5センチメートル』秋公開『平場の月』秋公開『果てしなきスカーレット』冬公開『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』2025年公開『ブラック・ショーマン』2025年公開劇場版『チェンソーマン レゼ篇』2025年公開『踊る大捜査線 N.E.W.』2026年公開劇場版「緊急取調室 THE FINAL」制作中『ゴールデンカムイ』劇場版2(仮)製作決定ゴジラ新作映画製作決定■TOHO NEXT作品『Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in SEOUL LIVE VIEWING』1月12日(日)15:00開演回劇場アニメ『ベルサイユのばら』1月31日(金)公開映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』2月21日(金)公開『CONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』大千穐楽ライブビューイング』2月28日(金) 13:00開演回映画しまじろう『しまじろうと ゆうきのうた』3月14日(金)公開アニメ『怪獣8号』第1期総集編/同時上映「保科の休日」3月28日(金)公開劇場版総集編『呪術廻戦 懐玉・玉折』5月30日(金)公開『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮)』2025年公開