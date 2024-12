ソニーストアでXperia 1 VIとアイドルグループ・櫻坂46のコラボ展示が行なわれている

ソニーストア 銀座でスマートフォン「Xperia 1 VI」とアイドルグループ・櫻坂46のコラボレーション展示が、2025年1月8日まで開催されている。シリーズ最長バッテリーをはじめとするXperia 1 VIの進化を体感できるイベントだが、店舗では最新BRAVIAとサウンドバーを組み合わせて櫻坂46の魅力を味わえる展示も行なわれていた。実際に体験してきたので、その様子をレポートする。

Xperia 1 VI

今年6月に発売されたXperia 1 VIは、歴代Xperiaシリーズのなかでもっとも高性能なバッテリーを搭載。5,000mAhの大容量で、前モデル「Xperia 1 V」からディスプレイ輝度を約1.5倍に高めつつ、1~120Hzの可変リフレッシュレート対応により消費電力を最適化することで、「1回のフル充電で2日持ちするシリーズ最長のバッテリー持ちを実現した」という。

ディスプレイは約6.5型の有機ELで、解像度はフルHD+。アスペクト比は従来の21:9から19.5:9に変更され、横幅が広がっている。そのほかカメラ機能では望遠カメラの焦点距離が従来の125mmから170mmまで延長されるとともに、テレマクロモードを搭載。Xperia 1シリーズでは初となるベイパーチャンバー搭載により冷却性能も向上している。

Xperia 1 VI 「100% Memories of Light」 Full ver.【ソニー公式】

そんなXperia 1 VIでは、「チャレンジングでクリエイティブな表現を得意とする」というアイドルグループ・櫻坂46とタッグを組んで、シリーズ最長バッテリーを活かしたプロモーション映像「100% Memories of Light」が11月21日から公開されている。

フル充電状態からXperia 1 VIの発光だけで桜の木を描く「3Dライティングペイント」に挑戦した映像で、櫻坂46メンバーが暗闇のなかで画面を発光させたXperia 1 VIを手に持ってパフォーマンスすると、その光が映像上で重なって、3Dの大きな桜が描かれていく。

Xperia 1 VI 「100% Memories of Light」 Behind the Scene【ソニー公式】

総制作時間は2日間に渡る40時間超えだったというが、Xperia 1 VIのディスプレイを点灯させたまま、再充電することなく撮影を終えたという。

ソニーストア 銀座のXperia 1 VI体験エリア

テレマクロ撮影などを試すことができる

このXperia 1 VIの魅力を体験できるイベントが、銀座/大阪/名古屋/札幌/福岡天神のソニーストアで開催中。シリーズ最長バッテリーのほか、テレマクロ撮影、ディスプレイ/スピーカーの進化を店頭で体験でき、参加すると先着でXperia×櫻坂46オリジナルポストカードがプレゼントされる。

吸音材が貼られたボックスで進化スピーカーのサウンドなどを楽しめる

さらにソニーストア 銀座では独自のシアタースペース「SHIKAKU(シカク)」で上述のプロモーション映像を視聴可能。こちらも体験者にはXperia×櫻坂46オリジナルクリアファイルが先着でプレゼントされる。

ソニーストア 銀座独自のシアタースペース「SHIKAKU」

SHIKAKUは縦横高さ2.4mの箱型の空間で、内部には「BRAVIA 9」の75型「K-75XR90」と、サウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 9(HT-A9000)」、リアスピーカー「SA-RS5」が設置されており、最新ブラビア×サウンドバーで、プロモーション映像の世界観を味わえる。

SHIKAKUの中には75型ブラビアとサウンドバー、リアスピーカーが置かれており、没入感ある環境で映像を楽しめる

実際にSHIKAKUに入ってプロモーション映像を視聴してみると、ブラビア9による映像の迫力はもちろんだが、サウンドバー+リアスピーカーによるサラウンド感のある音が印象的。映像自体はサラウンドなど音にこだわったものではないものの、リアスピーカーからも音が聴こえることで、より世界観に没入できる感覚だった。

SHIKAKUを使ったプロモーション映像上映は12月17日からスタート。連日、多くの“Buddies(櫻坂46ファンの総称)”が訪れているとのこと。特に体験イベント開始後、初の週末となった12月21日~22日は店舗オープン直後から列ができるほどの人気ぶりで、この週末はSHIKAKUを使ったイベントで過去最高の来場者数を記録したという。

また5階で展示されているXperia 1 VIでは、プロモーション映像撮影中に櫻坂46メンバーがXperia 1 VIで撮影した写真を見ることができ、「実際に櫻坂46メンバーが撮影したのと同じカメラ、ディスプレイで写真を楽しめる」ようになっている。なお、このメンバー撮影ショットはコラボレーション特設サイトからも閲覧できる。

Xperia 1 VIと完全ワイヤレスイヤフォンを組み合わせた試聴も可能

ソニーストア 銀座のテレビ展示も櫻坂46一色に

ソニーストア銀座の5階にあるテレビ展示コーナーでも櫻坂46とのコラボレーション映像が流されている

……と、ここまでがXperia 1 VI×櫻坂46の展示イベントなのだが、店舗スタッフのはからいで、SHIKAKUが置いてある5階のブラビアでもXperia×櫻坂46のプロモーション映像が流されており、フロアの半分が“Xperia×櫻坂46”カラーに。

サウンドバー+サブウーファー+リアスピーカーのサラウンドシステムを試すこともできる

ちなみに視聴エリアの天井部分はアクリルパネルが吊り下げられており、実際の部屋のように音が天井に反射するようになっていた

テレビコーナーではソファに座りながら、SHIKAKUとは異なる組み合わせのブラビア×サウンドバーや、肩掛けタイプのワイヤレススピーカー「BRAVIA Theatre U(HT-AN7)」で、プロモーション映像を楽しむことができる。

フロア中央のテレビ展示スペースも櫻坂一色

Buddiesにも人気だというワイヤレスネックスピーカー「BRAVIA Theatre U(HT-AN7)」

特にサウンドバーよりも省スペース、かつ手軽にサウンドを楽しめるBRAVIA Theatre Uが人気とのことで、何度もBRAVIA Theatre Uの試聴を繰り返すBuddies、熟考の末に購入していくBuddiesも多いという。

また混雑状況次第ではあるが、テレビコーナーではプロモーション映像以外のコンテンツを視聴でき、例えばYouTubeにアップされている櫻坂46のミュージックビデオを楽しむことも可能。スタッフに“推しメン”を伝えると、そのメンバーの魅力を楽しめるコンテンツを提案してくれることもあるという。

自身もBuddiesだというソニーストア 銀座の小川怜輔さん

こういった取り組みを主導しているのは、ソニーストア 銀座のスタッフの小川怜輔さん。自身もBuddiesとのことで、スタッフ向けに“各メンバーごとのおすすめコンテンツ”のリスト化なども行なったとのこと。

小川さんの“推しメン”、山粼天さんの魅力を味わえる視聴環境は「BRAVIA Theatre Quad(HT-A9M2)」とBRAVIA 8の77型「K-77XR80」の組み合わせ

ちなみに、そんな小川さんの“推しメン”は森田ひかるさんと山粼天さん。特に“天ちゃん”推しには、有機ELブラビア「BRAVIA 8」と4基のワイヤレススピーカーでサラウンドシステムを構築する「BRAVIA Theatre Quad(HT-A9M2)」との組み合わせで、「櫻坂46 - 五月雨よ / THE FIRST TAKE」の試聴がオススメとのこと。

櫻坂46 - 五月雨よ / THE FIRST TAKE

実際にブラビア8の77型「K-77XR80」とBRAVIA Theatre Quadの組み合わせで試聴してみると、山粼さんの歌声がセンターにしっかり定位して、伸びのある凛とした歌声が楽しめつつ、左右からはヴァイオリン、後ろからピアノの音色が聴こえるため、あの真っ白なTHE FIRST TAKEの収録スペースに入り込んだような錯覚に陥る。もちろん、ブラビア8の高画質で山粼さんの横顔を存分に堪能することもできる。

Xperia 1 VIを体験すると貰えるオリジナルクリアファイルとポストカード

最新テレビとサウンドバーで、お気に入りコンテンツを存分に楽しめる場所は意外に少ないもの。Xperia 1 VI×櫻坂46の展示イベントは年明け1月8日まで実施されているので、年末年始に近くを訪れた際はぜひ足を運んでみて欲しい。

ただし参加特典のポストカードとクリアファイルは数に限りがあり、なくなり次第終了となるので、その点はご注意を。

また現在は受付休止中だが、ソニーストア銀座では、5階シアタールームで「大画面推し活体験会」も開催している。ソニーの85型4K液晶やサラウンドシステムで、ユーザーが持ち込んだBlu-rayなどを視聴できるもので、「ペンライトなどを持ち込んで盛り上がる方も多い(小川さん)」という。事前予約が必須だが、参加は無料で1度の予約で4名程度なら一緒に楽しめるとのことなので、気になる方は予約ページをこまめにチェックして欲しい。