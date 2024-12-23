『第66回 輝く！日本レコード大賞』ミセス、BE:FIRST、JO1他19組の“熱唱ポスター”を表参道駅に掲出
■Da-iCE、Creepy Nuts、NewJeans他19組のここでしか見られない熱唱ポスターが登場！
TBSにて、年末恒例の『第66回 輝く！日本レコード大賞』が12月30日17時30分から4時間半にわたって生放送。
放送日が迫る中、今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」をはじめ、「新人賞」「最優秀歌唱賞」「特別国際音楽賞」「日本作曲家協会選奨」を受賞したアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」が、12月23日より東京メトロ表参道駅構内に掲出されている。
各アーティストの躍動感ある熱唱写真で2024年の音楽シーンを振り返りながら、12月30日の放送を楽しみに待とう。
【屋外広告掲出概要】
『第66回 輝く！日本レコード大賞』アーティスト熱唱ポスター
掲出場所：東京メトロ表参道駅構内
掲出期間：12月23日から12月29日まで
※注意事項
・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください
・ご通行の妨げになる立ち止まりはご遠慮ください
＜掲出アーティスト一覧＞
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「I wonder」Da-iCE
「幾億光年」Omoinotake
「紅の蝶」山内惠介
「Supernatural 」NewJeans
「NEW KAWAII」FRUITS ZIPPER
「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts
「Masterplan」BE:FIRST
「夢みた果実」純烈
「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
「Love seeker」JO1
【最優秀歌唱賞】
milet
【新人賞】（※50音順）
ILLIT
梅谷心愛
こっちのけんと
小山雄大
ME:I
【特別国際音楽賞】（※50音順）
新しい学校のリーダーズ
LE SSERAFIM
【日本作曲家協会選奨】
五木ひろし
番組情報
TBS系『第66回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（月）17:30～22:00
総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、川口春奈
ナレーション：ジョン・カビラ
『第66回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/recordaward/