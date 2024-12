【モデルプレス=2024/12/23】ボーイズグループ・NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)のSION(シオン)、YUSHI(ユウシ)、JAEHEE(ジェヒ)、RYO(リョウ)、SAKUYA(サクヤ)が23日、ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場にてJapan 1st Album 「WISHFUL」のリリースイベントを開催。ここでは、イベントの様子と終演後に行われた記者会見の様子をレポートする。(RIKU(リク)は活動休止中のため欠席)

今回のイベント「NCT WISH WISHFUL Christmas party in DiverCity Tokyo Plaza 〜Wishes come true〜」では、高さ約6mの巨大クリスマスツリーが設置されたフェスティバル広場の大階段にて、リード曲「Wishful Winter」を初公開パフォーマンス。抽選エリアやフリーエリア含めて多数のファンが駆けつけ、ステージの後は日本では初となる公開サイン会も行った。NCT WISHらしい星で彩られたクリスマスツリーが飾られる中、ファーやニットなど冬らしいホワイトの衣装をまとったNCT WISHが登場。野外でのイベントとなったことからリョウは「寒いのに来てくれてありがとうございます」と感謝を伝え、シオンが「소리 질러!(叫べ)」と呼びかけると一際大きな歓声が上がった。トークコーナーでは、アルバムの収録映像「WISHCATION」では温泉旅行とパン作りを行ったことについて、ユウシとサクヤがそれぞれ「楽しかった」と笑顔。「お願い事」を発表する場面では、過去にリクが「ハワイ旅行」に行きたいと話したことを振り返り、シオンは「マネージャーさんが泣いてた(笑)」といたずらっぽい表情を浮かべた。ジェヒとユウシが同じ「沖縄旅行」を希望し、ジェヒが「一緒に行こう」と告げると、サクヤは「2人で行くの!?」と残念そうに反応。サクヤはシオンにバンジージャンプ、シオンはサクヤにスキューバダイビングをやってほしいと難易度の高いミッションをお願いしたが、リョウは自らスカイダイビングを希望するなど意欲的に回答した。普段から絶叫アトラクションなどが得意ということから「スカイダイビングやってみたら怖いだろうなと思ってやってみたい!全員でやってみたい。手を繋いでやるやつ」と飛びながら輪になるスカイダイビングを再現してみると、ファンから歓声が。トークが終わり、イベントの最後にはスタンドマイクで「Wishful Winter」を披露。ひんやりとした空気に透き通るようなメンバーの声が響き、広場中をうっとりさせた。イベントを終えると記者に向けたフォトセッションと質疑応答へ。強い日差しに照らされる中、ツリーの下に横並びで座って写真撮影。「ぎゅっと寄って!」などのリクエストに応えながら可愛らしく撮影を終えた。以下、質疑応答全文。― イベントはいかがでしたか?ユウシ:みなさんが来てくれて、嬉しくて楽しく歌えました。― お台場を訪れたことは?ジェヒ:1回来たことはあります。みんなでアイスを食べて、ゲームセンターに行って遊びました。― 甘いものはお好きなんですか?リョウ:シオンくんは甘いものが好きです。シオン:アイスがめっちゃ美味しかったです!― アルバムの魅力についてシオン:日本ファーストアルバムのタイトル曲なので、温かくてクリスマスっぽい曲です。サクヤ:温かい曲もあったり「NASA」とか「CHOO CHOO」みたいにパワフルな歌もあって、魅力をたくさん出せています。― みなさんがクリスマスパーティーをするなら?サクヤ:おいしいものを食べながら映画を観たいです。リョウ:映画とか観たいね。ユウシ:クリスマス映画?シオン:例えば?サクヤ:ハリー・ポッター!― 誰が計画をたてることが多いですか?リョウ:特にいない…(笑)。みんな、急に思い付くことが多いです。特にパーティーは予定していないんですが、コンテンツでゲームしてプレゼント交換みたいなのはしたのでいつか出ると思います(笑)。― 今年はどんな一年でしたか?リョウ:休む暇なく走ってきたので、嬉しいです。来年もこの調子で頑張っていけたらと思います!ユウシ:やっぱりみんなと一緒に頑張ってきたので次の年も頑張りたい気持ちが大きいです。シオン:NCT NEW TEAM(NCT WISHのグループ名が決定する前の仮名)のときより曲が増えたので、「2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」みたいなツアーをすることができて嬉しかったです!サクヤ:メンバーともファンのみなさんとも距離が縮まったので、これからの活動も楽しみです。ジェヒ:アルバムも3つ出していろんな思い出をシズニの方々のみなさんと一緒に作ったことが嬉しかったです。― 今年変化があったメンバーは?リョウ:サクヤです。個人的に大人っぽくなったと思います。メンバー:(笑)。サクヤ:内面?リョウ:いや、外見が(笑)。サクヤ:外見か(笑)…僕はあんまわかんないですけどみんな成長したと思います。ユウシくんは食べる量が増えてきたな。― そんな声を受けてユウシさんはいかがですか?ユウシ:…(シオンを見てコメントの助けを求めつつ)増えました。増えたと思います。― トークではスカイダイビングやバンジージャンプ、スキューバダイビングの話も出ましたが、来年実現しそうですか?リョウ:正直可能ですよね(笑)?サクヤ:僕はやりそうで怖いです。シオン:僕は絶対やりたくないです。サクヤ:本当にやりたくないです。シオン:お前が말했잖아(言ったんじゃん)。サクヤ:死んでもやらないです。リョウ:いつかやると思います。― シズニにもらいたいクリスマスプレゼントは?シオン:シズニ、소리 질러(叫べ)!シズニ:(歓声)。シオン:これがプレゼントです!― これから実現したいことは?リョウ:大きな夢になるんですが、最初のプレデビューのときに立った舞台がスタジアムだったのでいつか成功していろいろな舞台に立ってまたそこに立てたらと思います。― 来年の目標を教えてください。ジェヒ:来年も怪我しないように気をつけて、幸せになれるように過ごしたいです。サクヤ:これからももっとたくさんの方々に愛と音楽を届けていきたいです。シオン:もっともっとシズニの方々に会える機会を作りたいです。ユウシ:健康で一日一日を大切にできるようにしたいです。リョウ:毎日計画的に生きて維持できるようにしたいです。