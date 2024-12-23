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https://harpers.org/archive/2025/01/the-ghosts-in-the-machine-liz-pelly-spotify-musicians/
Fejkade artister på Spotify spelas miljontals gånger - DN.se
https://www.dn.se/kultur/dn-avslojar-svenska-fejkartisterna-som-tog-over-pa-spotify-storre-an-robyn/
The Ugly Truth About Spotify Is Finally Revealed
https://www.honest-broker.com/p/the-ugly-truth-about-spotify-is-finally
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