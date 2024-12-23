中型犬の搭乗も可能！ウィズ 電動バイク「Doggie」
ウィズは、小型〜中型犬の搭乗を可能とする電動バイクDoggie(ドギー)(600W／原付一種)を販売中。
ウィズ「Doggie」
定価 ：200,000円(税込220,000円)
登録区分 ：原付一種(600W)
公道走行 ：可能 ヘルメット必須 歩道の走行不可
定格出力 ：600W
最大出力 ：1000W
バッテリー ：48V 15AH リチウムイオンバッテリー
航続距離 ：約40km
制御装置 ：前後ディスクブレーキ
F/サスペンション：テレスコピック式
R/サスペンション：ツインサスペンション
F/タイヤ ：12×3.0 8インチ
R/タイヤ ：12×3.0 8インチ
駆動方式 ：後輪駆動
充電速度 ：7.5時間 2AH
車体サイズ ：全長1330×全高980×全幅540mm
折り畳みサイズ ：全長1330×全高720×全幅540mm
シート高 ：675〜770mm
本体重量 ：約40kg
バッテリー重量 ：5.2kg 脱着可能
ウィズ小型〜中型犬の搭乗を可能とする電動バイクDoggie(ドギー)(600W／原付一種)を販売中です。
CAMPFIRE(クラウドファンディング)では1,489％を達成しました。
今回、初回カラーのベージュに加え、新たにブラック、グリーンの2色をラインナップに追加し12月24日より受注受付開始します。
車両のお届けは2025年2月中旬〜4月中旬にかけて順次行う予定です。
既にベージュを注文の方で、ブラック・グリーンへの変更をご希望の方は12月23日までにお問い合わせいただければカラー変更が可能です。
＜お問い合わせ先＞
MAIL ： info@withmoto.com
TEL ： 06-6300-7422
Instagram： @doggie_official2024
※12月24日以降の色変更はできませんので予めご容赦ください
【軽自動車でも2台の積載が可能】
バイクで行くには少し遠い場所でも…
車重40kg。
ハンドルの折り畳みも可能なDoggie(ドギー)なら軽自動車でも2台同時積載が可能。
大好きな奥様と愛犬を連れて、大自然のプチツーリングを楽しもう！
【電動バイクの燃費(電費)の良さを実感】
都会のドッグラン公園でも「駐輪」スペースが利用できる為、毎回掛かるパーキング料金の負担も最小限に。
また、注目すべきは電動バイクの燃費(電費)の良さ。
1回7.5時間の充電で約40kmの航続が可能。
毎日40km乗っても、月に750円。
ガソリン代の高騰が続く昨今。
電動バイクでお得に移動しましょう。
【安心の品質管理】
WITH MOTOは「笑顔になるトライク・APtrikes125」の販売店としても精力的に活動しており、「乗り物」に対する対応力には自信があります。
「愛犬と旅する電動バイクDoggie(ドギー)」にも様々な工夫・改良を施し、より乗りやすく、より楽しめるバイクに育てリリースを開始します。
DOG ON
DOG ON RIDE ON
●日本総輸入販売元：ウィズ
〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-3-16
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