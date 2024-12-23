中型犬の搭乗も可能！ウィズ　電動バイク「Doggie」

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ウィズは、小型〜中型犬の搭乗を可能とする電動バイクDoggie(ドギー)(600W／原付一種)を販売中。

 

ウィズ「Doggie」

 

 

定価　：200,000円(税込220,000円)

登録区分　　　　：原付一種(600W)

公道走行　　　　：可能　ヘルメット必須　歩道の走行不可

定格出力　　　　：600W

最大出力　　　　：1000W

バッテリー　　　：48V 15AH　リチウムイオンバッテリー

航続距離　　　　：約40km

制御装置　　　　：前後ディスクブレーキ

F/サスペンション：テレスコピック式

R/サスペンション：ツインサスペンション

F/タイヤ　　　　：12×3.0　8インチ

R/タイヤ　　　　：12×3.0　8インチ

駆動方式　　　　：後輪駆動

充電速度　　　　：7.5時間　2AH

車体サイズ　　　：全長1330×全高980×全幅540mm

折り畳みサイズ　：全長1330×全高720×全幅540mm

シート高　　　　：675〜770mm

本体重量　　　　：約40kg

バッテリー重量　：5.2kg　脱着可能

 

ウィズ小型〜中型犬の搭乗を可能とする電動バイクDoggie(ドギー)(600W／原付一種)を販売中です。

CAMPFIRE(クラウドファンディング)では1,489％を達成しました。

今回、初回カラーのベージュに加え、新たにブラック、グリーンの2色をラインナップに追加し12月24日より受注受付開始します。

車両のお届けは2025年2月中旬〜4月中旬にかけて順次行う予定です。

既にベージュを注文の方で、ブラック・グリーンへの変更をご希望の方は12月23日までにお問い合わせいただければカラー変更が可能です。

＜お問い合わせ先＞

MAIL　　 ： info@withmoto.com

TEL　　　： 06-6300-7422

Instagram： @doggie_official2024

※12月24日以降の色変更はできませんので予めご容赦ください

【軽自動車でも2台の積載が可能】

バイクで行くには少し遠い場所でも…

車重40kg。

ハンドルの折り畳みも可能なDoggie(ドギー)なら軽自動車でも2台同時積載が可能。

大好きな奥様と愛犬を連れて、大自然のプチツーリングを楽しもう！

【電動バイクの燃費(電費)の良さを実感】

都会のドッグラン公園でも「駐輪」スペースが利用できる為、毎回掛かるパーキング料金の負担も最小限に。

また、注目すべきは電動バイクの燃費(電費)の良さ。

1回7.5時間の充電で約40kmの航続が可能。

毎日40km乗っても、月に750円。

ガソリン代の高騰が続く昨今。

電動バイクでお得に移動しましょう。

【安心の品質管理】

WITH MOTOは「笑顔になるトライク・APtrikes125」の販売店としても精力的に活動しており、「乗り物」に対する対応力には自信があります。

「愛犬と旅する電動バイクDoggie(ドギー)」にも様々な工夫・改良を施し、より乗りやすく、より楽しめるバイクに育てリリースを開始します。

DOG ON

DOG ON　RIDE ON

●日本総輸入販売元：ウィズ

〒532-0031　大阪府大阪市淀川区加島3-3-16

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