筋肉や脳において重要な役割を果たすカルノシン配合！HAMARI『カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor』

HAMARI『カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor』

発売日 : 2024年12月17日(火)

フレーバー: ジンジャーエール味

内容・価格: 1個 346円(税込)/10個(箱入) 3,456円(税込)

サイズ : 約 縦135mm×横70mm(1個)/横72mm×奥行109mm×高さ136mm(箱)

販売場所 : HAMARIの健康食品公式オンラインショップ

HAMARIは、エネルギー補給と回復サポートを両立するエネルギージェル『カルノパワーENERGY』に、新フレーバー「ジンジャーエール味(カフェイン入り)」を追加し、2024年12月17日(火)より販売中。

『カルノパワーENERGY』は、糖質をエネルギー源として補給すると同時に、回復をサポートするイミダゾールジペプチド「カルノシン」も手軽に摂取できる画期的なジェルタイプのサプリメントです。

運動中に片手で簡単に摂取できる手軽さと、筋持久力をサポートする実感が支持を集め、2024年5月の発売時にはわずか2カ月で完売しました。

新フレーバーのジンジャーエール味には、カフェイン20mgを配合。

疲労がピークに達する後半のパフォーマンスを支え、集中力を保つ効果が期待できます。

ジンジャーの爽快感とカフェインの相乗効果で、アスリートの「もうひと頑張り」を力強くサポートします。

『カルノパワーENERGY』は、アスリートや日常的に運動を楽しむすべての方のパフォーマンスを最大限に引き出すために開発されています。

新しいジンジャーエール味を楽しめます。

運動中に片手で摂取できるジェル「カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor<Caffeine+>」

【商品の特徴】

(1)カルノパワーを愛用するアスリートに向けて、開発を重ねたジェル

カルノパワーは、中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和選手、トライアスロンの国際大会出場選手など、多くのトップアスリートに愛用されています。

発売から8年、特に持久力が求められるスポーツシーンで急速に普及しています。

カルノパワーは、3つのラインアップでアスリートの快適なスポーツライフを応援します。

『カルノパワー』:日常的なカルノシン摂取で、疲れにくい体づくりをサポート。

『カルノパワーSTICK』:レースの日に最適な、カルノシンを倍量配合したタイプ。

『カルノパワーENERGY』:レース中、手軽にエネルギー補給が可能。

特にレース後半で疲労がたまり、パフォーマンスを維持するのが難しいと感じるアスリートのために開発されたエネルギージェルは、カルノパワー愛用者や持久系スポーツを楽しむ方々に最適な商品です。

新フレーバーのジンジャーエール味にはカフェインを20mg配合。

疲れがたまりやすい後半の「もうひと頑張り」をしっかりサポートし、パフォーマンスの維持を力強くバックアップします。

(2)エネルギーだけじゃない。

持久力に欠かせないイミダゾールジペプチド、カルノシン配合

■カルノシンとは?

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる成分で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。

持久力が必要な運動やパワーが求められる瞬発的な動作をサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにも効果的です。

筋肉中のカルノシン濃度は、加齢や食事によって減少することがあるため、意識的に摂取することが大切です。

カルノシンを継続して補うことで、持久力や筋力の向上をサポートします。

アスリートを中心に注目されている成分です。

■なぜカルノシンが重要なのか?

カルノシンは、速筋に多く含まれ、特に瞬発力や最後のひと踏ん張りが求められる場面で力を発揮します。

さらに、長時間の運動中にも、エネルギーの補給とともに摂取することで、パフォーマンス維持に役立ちます。

■カルノシンを選ぶ理由

カルノシンは、イミダゾールジペプチドという成分の一種ですが、ヒトにおいて特に重要なのはカルノシンです。

他のイミダゾールジペプチドと比べても、その役割がヒトの身体に適していることから、多くの競技のアスリートにも支持されています。

■国産・自社製造の安心品質

HAMARIのカルノシンは、国内の厳格な品質管理のもとで製造されています。

(3)大事なエネルギー源となる糖質には、パラチノースを配合

『カルノパワーENERGY』は、エネルギー源として吸収の早い果糖に加え、ゆっくり吸収されるパラチノースを配合しました。

この組み合わせにより、特に持久系スポーツに理想的なエネルギーバランスを実現しています。

■パラチノースとは?

自然界では蜂蜜などに微かに含まれている糖類のひとつ。

一般的な糖類とエネルギーは同じ(4kcal)ですが、吸収速度が砂糖の約1/5と、緩やかに吸収されるため、持続的なエネルギーの補給に役立ちます。

運動時の血糖値の低下を防ぐことで、脂質の燃焼が促進される有酸素運動時の栄養補給に適しており、特に持久系スポーツでのパフォーマンスアップが期待できます。

また、集中力持続などの効果も報告されており、長時間のスポーツのエネルギー補給に最適な糖分です。

吸収の違い

(4)運動時のテンションを高める、新パッケージデザイン

新しいパッケージデザインは、前回の「上昇感」を活かしつつ、よりテンションが上がる洗練されたデザインに生まれ変わりました。

さらに、ブランドの新しいシンボルとして「ペガサス」のアイコンを採用。

ペガサスは、空を飛び続ける神秘的な存在であり、カルノシンを豊富に含む馬と鳥の特徴を併せ持つ、ブランドの象徴です。

カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor<Caffeine+>

カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

