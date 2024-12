カワイイ”世界観はそのままに、シンプルなデザインに一新！亜土ちゃんストア「リニューアルオープン」

水森亜土のADO MIZUMORI WORLD公式オンラインショップ「亜土ちゃんストア」が2024年12月17日(火)にリニューアルオープンしました。

亜土ちゃんストア

水森亜土のADO MIZUMORI WORLD公式オンラインショップ「亜土ちゃんストア」が2024年12月17日(火)にリニューアルオープン。

水森亜土のイラストが持つ“カワイイ”世界観はそのままに、パソコンからでもスマートフォンからでも買いもが楽しめるようシンプルなデザインに一新しました。

新商品も続々入荷中です。

またオープンを記念して、グッズを買えば必ずもらえるプレゼントキャンペーンもスタートします。

■キャンペーン詳細

期間:2024年12月17日(火)〜2025年1月31日(金)

ADO MIZUMORI WORLD公式オンラインショップ「亜土ちゃんストア」で3,000円(税込・送料含む)以上購入で水森亜土オリジナルステッカー(非売品)3枚(3デザイン)を同梱して発送します。

※ステッカーの柄は選べません。

※なくなり次第終了となります

※購入金額(税込)と送料770円の合算金額が3,000円以上の方が対象となります

■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。

高校卒業後、ハワイに遊学。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

