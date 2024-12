たまねぎの甘味が効いたあっさりとした味わい！スター食堂「昭和のカルボナーラ」

スター食堂では、キム兄こと木村祐一監修の元、キム兄がスター食堂でアルバイトしていた時代に出会った味、「昭和のカルボナーラ」 1個460円(税込496円)をレトルトで再現し販売中。

スター食堂「昭和のカルボナーラ」

スター食堂では、キム兄こと木村祐一監修の元、キム兄がスター食堂でアルバイトしていた時代に出会った味、「昭和のカルボナーラ」 1個460円(税込496円)をレトルトで再現し販売中です。

キム兄が初めて食べた当時のカルボナーラは今ほど濃厚ではなく、たまねぎの甘味が効いたあっさりとした味わいだったそうです。

その頃のカルボナーラの味を私たちとキム兄との共同で開発してお買い求めやすいようにレトルトのパスタソースにしました。

昔のカルボナーラを再現すべく綿密な打ち合わせや試食を繰り返し試行錯誤の末、昨年の10月、京都駅ビル駅前広場にて『「洋食惣菜 スター食堂 × 木村祐一」100周年コラボプロジェクト〜京都洋食「昭和の味」を木村祐一が再現〜』の発表会見があり、100周年コラボプロジェクトがスタート。

連日人気の「昭和カルボナーラ」。

毎日数量限定です。

スター食堂各店や吉本各劇場で販売中です!

■スター食堂店舗一覧

・市場小路寺町本店

京都市中京区寺町通四条上ル WITHYOUビルB1

・市場小路ジェイアール京都伊勢丹店

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹9F

・市場小路イオンモール京都桂川店

京都市南区久世高田町376番1 イオンモール京都桂川2F

・市場小路イオンモール北大路店

京都市北区小山北上総町49-1 北大路ビブレ2F

・豆乳とんしゃぶ 寅太郎

京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331 タカノハスクエアB1

・ウイズユー

京都市中京区寺町通四条上ル WITHYOU

・パリ21区

京都市中京区寺町通四条上ル WITHYOU 2F

・レストランスター京極店

京都市中京区新京極通四条上ル西側

・キリンシティ新京極店

京都市中京区新京極四条上ル スタービルB1

・ステーキ ステーキ

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 SUINA室町B1

・焼肉市場小路 四条烏丸店

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 京都三井ビルB1 味広場内

・焼肉市場小路 木屋町店

京都市下京区木屋町通仏光寺上ル天王町3丁目154番地の1

・京都クグロフ家無印良品京都山科店

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91番地 ラクトB

・洋食惣菜スター食堂御幸町錦上ル

京都市中京区御幸町通錦小路上る船屋町394

・洋食惣菜スター食堂高島屋京都店

京都市下京区四条通河原町西入真町52 高島屋京都店B1F

