新鮮なホタルイカの旨みと香りを存分に堪能！富山湾廻船問屋「ホタルイカ飯」

富山湾廻船問屋「ホタルイカ飯」

価格 :特別価格 980円(2月末まで)、通常価格 1,280円

販売エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

注文窓口:お電話かWEB(くるめし)

お電話 050-3819-7393

(平日 9:00〜20:00 / 土日祝 9:00〜18:00)

※配達時間9:30〜18:00

※注文は、お渡しの日の1日前15:00まで

レレレは、富山のグルメを仕出し弁当で味わう『富山湾廻船問屋』にて、2024年12月16日(月)から2025年2月末まで、「ホタルイカ飯」を特別価格の980円で販売中です。

富山名物のホタルイカをたっぷり使用した炊き込みご飯。

タケノコや栗・牛蒡などの彩り豊かな具材とともに、新鮮なホタルイカの旨みと香りを存分に堪能する満足度の高いお弁当に仕上がっています。

■『富山湾廻船問屋』とは

仕出し弁当から富山の魅力を伝えたい…。

そんな想いからスタートした『富山湾廻船問屋』。

地元出身の店主自ら富山の漁港に足を運び、漁師から直接買い付けるなど、食材にはとことん拘りが。

奇跡的な自然環境で“天然のいけす”とも呼ばれる富山湾の魚介を中心に、「富山ブラック」や「富山豚」など様々な富山グルメも取り入れ、富山の美味を存分に堪能できるお弁当を楽しめます。

<メニュー一例>

「富山ブラック飯と富山豚のトンカツ」 1,130円

厳選された富山豚の豊かな旨みと柔らかな食感を実感!

富山ブラック飯と富山豚のトンカツ

「焼海鮮丼」 1,630円

香ばしく焼き上げたブリ・サバ・鮭・鰆に、新鮮ないくらにしらすもトッピング。

同店ならではの贅沢な海鮮丼です。

焼海鮮丼

「とろろ昆布飯と白エビのかき揚げ」 1,130円

富山のソウルフード・とろろ昆布たっぷりのご飯と、白エビの風味が感じられるかき揚げを楽しめます。

とろろ昆布飯と白エビのかき揚げ

