武嶋は、奈良県橿原市の生ドーナツのテイクアウト店「ふわとろドーナツ」にて、期間限定で「ティラミスドーナツ」を2025年1月10日より発売。

ふわとろドーナツ「ティラミスドーナツ」

武嶋は、奈良県橿原市の生ドーナツのテイクアウト店「ふわとろドーナツ」にて、期間限定で「ティラミスドーナツ」を2025年1月10日より発売します。

【ティラミスがドーナツに! 個性豊かな新感覚ドーナツ登場】

期間限定で販売される「ティラミスドーナツ」は、チーズをたっぷりと使ったチーズクリームと、リッチな味わいのチョコクリームをたっぷりとドーナツに詰め込んで、純ココアを纏いました。

濃厚な味わい、豊かな風味と、ふわふわ生地にとろ―りクリームが口の中にふわっと広がります。

大人気!ふわとろパック 2,050円

【店舗概要】

店名 : ふわとろドーナツ

所在地 : 〒634-0007 奈良県橿原市葛本町505(HARE/PAN橿原店内)

営業時間 : 10:00〜売切れ次第終了、年中無休

販売商品 : ティラミス 390円(2025年1月10日販売開始、期間限定商品)

シュガー 280円、シナモンシュガー 280円、カスタード 370円、

チョコ 370円、いちご 390円、瀬戸内レモン 390円、

ショコラナッツ 340円(期間限定商品)、

ふわとろパック 2,050円(全6種類の箱入りパック)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふわふわ生地にとろ―りクリーム!ふわとろドーナツ「ティラミスドーナツ」 appeared first on Dtimes.