プレミアムキャビンでは、フレデリック・シモナン監修のメインディッシュ！エールフランス「シグネチャーメニュー」

エールフランス「シグネチャーメニュー」

エールフランスは2025年1月から東京・銀座の三つ星レストランにてエグゼクティブシェフを務めるオリヴィエ・シェニョン(Olivier CHAIGNON)を迎え、日本発便において初のシグネチャーメニューを提供。

「エールフランスのお客様のために、日本の食材とフランス料理の技法とエスプリを融合させた、エレガントな料理を生み出しました」と語るシェニョンは2025年の運航シーズン内にラ・プルミエールならびにビジネスクラスのメニューをそれぞれ12種類、監修します。

日本の四季の食材をフランス料理に取り入れたメニューは主菜を肉、鶏肉、魚ほかベジタリアン対応で用意します。

対象クラス:羽田発パリ行 ラ・プルミエール

羽田発パリ行、関西発パリ行 ビジネスクラス

提供開始 :2025年1月

ラ・プルミエール メニュー例:

・スズキのシャンパーニュソース添え、シソの花、ポテトとフレッシュチーズのニョッキ

・トリュフの香りを纏った雪椿米、野菜のブーケを添えたフランスの伝統料理ブランケット・ド・ヴォー

ビジネスクラス メニュー例:

・ナスのキャビアとズッキーニのえびファルシ、アニス風味のロブスターのジュ、野菜、グリーンパスタ添え

エールフランスは2025年3月までの冬スケジュールで羽田から週14便、関西から週3便のパリ直行便を運航しています。

ラ・プルミエールは羽田発のボーイング777-300ER型機に装備しています。

エールフランス航空 2025年3月までの冬スケジュール

※ 2024年12月現在 最新は https://wwws.airfrance.fr/ 参照

■エールフランス機内で味わう、フランスの美食文化

エールフランスはパリ発長距離便にてミシュラン星付きシェフのシグネチャーメニューを提供しています。

また就航各地の食材とフレンチ・シェフが共演するシグネチャーメニューをシンガポール、レユニオン島、カリブ海、アメリカ合衆国とカナダ発ラ・プルミエールならびにビジネスクラスのキャビンにて展開しています。

2024年12月より、エールフランスはパリ出発のラ・プルミエール・スイートの機内メニューをミシュラン3つ星シェフ エマニュエル・ルノーならびに『ゴ・エ・ミヨ 2013』にて「パティシエ・オブ・ザ・イヤー」に選出されたクレール・ハイツラーによる、季節感あふれる洗練されたメニューを用意。

ビジネスクラスではミシュラン3つ星シェフのジェローム・バンクテルと「2023年世界最優秀パティシエ」のニナ・メタイエによるハイレベルなグルメの饗宴を味わえます。

さらにプレミアムキャビンでは、ミシュラン星付きシェフのフレデリック・シモナン監修のメインディッシュを提供しています。

なおエールフランスでは環境に配慮する観点から、ビジネスクラスにご搭乗の方向けに希望のメニューを事前予約可能なオプションを提供しています。

