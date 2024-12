SEVENTEENが日本でのドームツアー<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN>を完走した。11月29日のバンテリンドーム ナゴヤよりスタートした日本ドームツアーは、12月22日のみずほPayPayドーム福岡でファイナルを迎えた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR>は、2日間で5.8万人動員した10月12日および13日の韓国公演から幕を開け、5都市10公演全てが完売した米国ツアーを経て、日本へ。1年ぶりとなった日本ドームツアーは4都市10公演で約43.5万人を動員した。

■<SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN>セットリスト

01. Fear

02. Fearless

03. MAESTRO -Japanese ver.-

04. Ash

05. Crush

06. Water(HIPHOP TEAM)

07. Monster(HIPHOP TEAM)

08. Rain(PERFORMANCE TEAM)

09. Lilili Yabbay(PERFORMANCE TEAM)

10. Candy(VOCAL TEAM)

11. Cheers to youth(VOCAL TEAM)

12. Our dawn is hotter than day

13. ひとりじゃない

14. Oh My! -Japanese ver.-

15. Snap Shoot -Japanese ver.-

16. God of Music

17. 今 -明日 世界が終わっても-

18. 消費期限

19. LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)

20. March

21. Super

encore

en1. Adore U

en2. 'bout you

en3. Campfire

en4. CALL CALL CALL!

en5. VERY NICE



【TOUR SCHEDULE】

▼愛知公演

11月29日(金) バンテリンドーム ナゴヤ

11月30日(土) バンテリンドーム ナゴヤ

▼東京公演

12月4日(水) 東京ドーム

12月5日(木) 東京ドーム

▼大阪公演

12月12日(木) 京セラドーム大阪

12月14日(土) 京セラドーム大阪

12月15日(日) 京セラドーム大阪

▼福岡公演

12月19日(木) みずほPayPayドーム福岡

12月21日(土) みずほPayPayドーム福岡

12月22日(日) みずほPayPayドーム福岡

12月21日および22日にみずほPayPayドーム福岡で開催されたツアーファイナルには全世界からファンが集結した。幕を使ったミュージカルのような演出でスタートしたライブは、ひとときも目が離せない「Fear」「Fearless」、今回のツアーが初披露となる「MAESTRO -Japanese ver.-」で冒頭から観客の心を鷲掴みに。最初のMCではツアーの最終日を惜しみつつ、「今日も頑張ります!」と各メンバーが自己紹介とともに意気込みを語った。また、21日の公演では今回のツアーに残念ながら参加することが出来なかったJEONGHANとJUNの挨拶を他のメンバーが変わりに行い、SEVENTEEN13人の絆が垣間見えるシーンとなった。次のステージでは「Ash」「Crush」でカッコいいSEVENTEENを見せて、各チームのステージへ。HIPHOP TEAMによる「Water」「Monster」、PERFORMANCE TEAMによる「Rain」「Lilili Yabbay」、VOCAL TEAMによる「Candy」「Cheers to youth」と、それぞれの魅力を存分に披露していく。再度全員が揃ってからは愛らしいSEVENTEENへ。CARAT(ファンの総称)からの支持も熱い「Our dawn is hotter than day」ではエンドステージまで移動し、一列で揃ったダンスを見せると、熱い歓声が上がった。”CARATちゃんはひとりじゃない (JOSHUA)”というメッセージで始まる「ひとりじゃない」や、SEVENTEENらしい寸劇を交えて披露した「Oh My! -Japanese ver.-」「Snap Shoot -Japanese ver.-」では会場中が笑いで包まれた。そして「God of Music」「今 -明日 世界が終わっても-」を披露してMCへ。MCではSEVENTEENらしく仲が良い雰囲気や、CARATを飽きさせない即興ダンスなどを交えて会場は爆笑の渦に包まれた。そして11月にリリースしたばかりの新曲「消費期限」では、CARATの歓声と掛け声が会場に一体感を生んだ。会場の熱気がピークに達したのは、10月リリースの新曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」だ。本編最後のMCではメンバーとCARATでSEVENTEENの過去の楽曲を歌ったり、ピアノの伴奏に合わせてCARATたちが美しいウェーブを作ったり、心温まる時間を過ごした。そして「March」「Super」をエネルギッシュに披露して本編が終了した。CARATのアンコールが響き、メンバーが再登場する間にはCARATがSEVENTEENの楽曲を歌う「CARAT TIME」も用意されていた。メンバーは常々、「CARATちゃんは歌もダンスも上手い」と語っているが、その言葉に応えるかのごとくCARATたちが歌い踊り続けるシーンもライブの楽しみのひとつだ。迎えたアンコールでは、トロッコに乗って会場を一周しながら「Adore U」「'bout you」「Campfire」を立て続けにパフォーマンス。最後のMCではメンバーからCARATたちに向けて、感謝の気持ちと「またここに帰ってくる」ことが約束された。22日の公演ではホリデーシーズンにぴったりの曲をDKが歌ったほか、BSSが1月にカムバックすることをSEUNGKWANが予告し、会場から歓喜の声が上がった。アンコールの最後は「CALL CALL CALL!」「VERY NICE」といったライブの人気曲でツアーを締め括った。また、今回のドームツアーにあわせて、公演開催4都市とのコラボレーション企画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY』も実施となった。4度目となった今回は、ツアータイトルにちなんで、“「I'm RIGHT HERE!」と言いたくなる各地での思い出づくり”をテーマに展開された。愛知・東京・大阪・福岡の商業施設やランドマーク、地元企業とのコラボによって街の至るところがSEVENTEENのビジュアルや音楽で彩られ、ツアーのお祭りムードを楽しむファンの姿で賑わいを見せるなど、“エンタメ×観光”の可能性を広げた。(P)&(C) PLEDIS Entertainment