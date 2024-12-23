¤³¤Ã¤Á¤¬ËÜ¶È¡© ¾¯Ç¯¤«¤é¡Ö¡ÈÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡¿ÀÄé¬é¯¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¾®¸ø½÷1§
¡ØÀÄé¬é¯¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¾®¸ø½÷¡Ù¡Ê¥³¥ê¥¹¡§Ì¡²è¡¢Æ»Áð²È¼é¡§¸¶ºî¡¢º»·î¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û¤¢¤ë»ö¾ð¤Çµï¾ì½ê¤âÊì¤Î°äÉÊ¤¹¤éÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥í¡¼¥¶¡£¿È´ó¤ê¤òË´¤¯¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ÎÆ·¤ÏÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÎ¤Þ¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢¿Í¤Î»ëÀþ¤Ë¶ËÅÙ¤Ê¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤Ë¶±¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Í£°ì¡¢Êì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Éô²°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡È¿ÈÇä¤ê¡É¤Þ¤Ç³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈþËÆ¤Îµ®¸ø»Ò¡¦¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¤Ï¥í¡¼¥¶¤Ëµï¾ì½ê¤È»Å»ö¤òÍ¿¤¨¡¢µ®ÉØ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡½¡½¡£ÍÅÀº¤ÎÅÁ¾µ¤¬Çö¤ì¤¿»º¶È³×Ì¿»þÂå¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¾¯½÷¤È¶ä¤Îµ®¸ø»Ò¤¬¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÍ¥¤·¤¤¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡ØÀÄé¬é¯¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¾®¸ø½÷¡Ù¡£ºÇ¿·5´¬¤Ï12·î17Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª