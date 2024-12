ゴディバが展開する、チョコレートドリンク「ショコリキサー」から、期間限定の新フレーバーが登場。

バレンタインシーズンに、ジャンドゥーヤとストロベリーを組み合わせたショコリキサー「ジャンドゥーヤ ストロベリー ショコリキサー」が発売されます☆

ゴディバ「ジャンドゥーヤ ストロベリー ショコリキサー」

サイズ・価格::

・レギュラーサイズ 870円(税込)/270ml

・ラージサイズ 980円(税込)/350ml

・ホット 770円(税込)/220ml

販売期間:2025年1月6日(月)〜 ※数量・期間限定/無くなり次第終了

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店 ※一部取扱いの無い店舗があります

ゴディバのバレンタインシーズン限定フレーバーとして「ジャンドゥーヤ ストロベリー ショコリキサー」が登場。

ナッツの風味豊かなジャンドゥーヤと、フレッシュな酸味のストロベリーが絶妙に調和した期間限定ドリンクです。

ホイップクリームの上には、ローストアーモンドとハート型のチョコレートをトッピング。

冬だけのご褒美ドリンクは、アイスとホットから選択可能。

心温まるひとときを過ごすのにぴったりなショコリキサーです。

ゴディバならではのチョコレートの深い味わいをご堪能いただけるジャンドゥーヤと、ストロベリーの味も楽しむことができる期間限定のショコリキサー。

ゴディバの「ジャンドゥーヤ ストロベリー ショコリキサー」は、2025年1月6日より販売開始です☆

