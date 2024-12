あまおうを贅沢に使用！XXOCOA「生チョコデュアルショコラ　あまおう」

「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツとして、有機チョコレートを使用した「生チョコデュアルショコラ あまおう」を本店ならびにオンラインショップで販売中です。

XXOCOA「生チョコデュアルショコラ あまおう」

価格 :1,900円(税込)・10粒入り

「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツとして、有機チョコレートを使用した「生チョコデュアルショコラ あまおう」を本店ならびにオンラインショップで販売中。

地元福岡県産のブランドいちご“あまおう”を使用した、福岡発チョコレート専門店ならではの生チョコが楽しめます。

■福岡県産あまおうを使用した2層の宝石のように神秘的な「生チョコデュアルショコラ あまおう」

福岡市中央区大名のチョコレート専門店「XXOCOA」(ショコア)では、2025年バレンタインの新作スイーツとして、有機チョコレートを使用した「生チョコデュアルショコラ あまおう」を本店ならびにオンラインショップで発売開始します。

今回新発売する「あまおう」フレーバーは、福岡県産あまおうを贅沢に使用してじっくり煮詰め、ゼリー状に固めたパート・ド・フリュイと、一般的な生チョコの製法と比べ、低温で時間をかけてパティシエが手作りした、あまおうらしい豊かな風味を存分に感じられる苺の生チョコの2層仕立てです。

それぞれ異なる製法で、あまおうのフレッシュで濃厚な甘さを、存分に堪能いただけるよう工夫しました。

フルーティーな甘酸っぱいあまおうの酸味と、まろやかなホワイトチョコレートの絶妙なバランスが、一粒で贅沢に楽しめます。

2層仕立てで宝石のように神秘的で美しい見た目と、口の中でゆっくりと溶けていく、しっとりとしたXXOCOAこだわりの食感を楽しめます。

生チョコデュアルショコラは、バレンタインの贈り物や手土産、ギフトにおすすめのスイーツです。

■体に、自然に優しいサスティナブルな素材でつくるチョコレートスイーツ

XXOCOAで使用する素材は、私たちの体にも優しく、自然にも、お菓子の原料である農産物の作り手にも優しいサスティナブルな素材を選定しています。

チョコレートはオーガニック、フェアトレードの原料を使用しています。

また、甜菜糖や太白胡麻油など体にやさしい素材も使用しています。

■店舗概要

店舗名 : XXOCOA(ショコア)

所在地 : 〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1F

TEL : 092-791-3233

営業時間 : 11時〜19時

アクセス : 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩で5分

西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩で10分

