¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¿·ºî¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ý¥íÃç´Ö¤âÓÞ¾Ð¡Ö±Ñ¹ñ¤ËÌá¤ì¤Ð¥Ð¥«¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¿·ºî¡Ö¥Ý¥í¡×¤ÏÈãÉ¾²È¤«¤é¹óÉ¾¤ÎÍò¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢²¦»Ò¤Î¸Å¤¤¥Ý¥íÃç´Ö¤«¤é¤âÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£²£²Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¿·ºî¤ÎÉ¾È½¤Ï»´¤¿¤ó¤¿¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ý¥í¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥»¥Ð¡¼¥ó¤âÓÞ¾Ð¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë´ñÌ¯¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥»¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ºß½»¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡Öº£¤Ï±Ñ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤â¤·µ¢¹ñ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥Ð¥«¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¿É¤é¤Ä¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¡
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥»¥Ð¡¼¥ó¤Î²ÈÂ²¤ÈÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¯¡¢¥°¥í¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡¼¤Ë¤¢¤ë¥»¥Ð¡¼¥ó¤ÎÁÄÉã¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Ð¥ê¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ý¥í¶¥µ»¾ì¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤ò¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¤¢¤ëÈà¤Î²ÈÂ²¤ÎËÒ¾ì¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¦»Ò¤Ï¥»¥Ð¡¼¥ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤È¥Ý¥í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¥»¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¸å¤Ë±Ñ¹ñ¤ËÌá¤ê¡¢²¦¼¼À¸³è¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ò½õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Ï¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤¬·»Äï¤Îå«¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥í¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¡Ö·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¦»Ò¤ÏÁ´£µÏÃÃæ¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô²ó¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡Æ±»æ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÃ±Ä´¤ÇÂà¶þ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¶ò¤«¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¤·¤Æ³ê·Î¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡