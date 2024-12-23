¡ÖÅìµþÆüÏÂ¡×¤«¤é27Ç¯¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂåÌ¾»ì²Î¼ê¤ÈÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ËºÇ¯²ñ2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Âç´ÓÌ¯»Ò¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤È¤ÎËºÇ¯²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´Ó¤Ï¡¢ÃÝÃæ¤¬´ÆÆÄ¤·¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÅìµþÆüÏÂ¡×¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¡£Âè21²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç´Ó¤ÏÃÝÃæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÊTBS¡Ë¡Ö·îÌë¤Î³ª¡×¤Ë10·î27Æü¤«¤é5½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ó¤Ï¡ÖÂç´ÓÌ¯»Ò¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃÝÃæ¤È¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤!¡×¡ÖÀèÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤ÎÂ³¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í!¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÏÃ¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤ËÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ç¡£ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡¢ ¤ªÆó¿Í¤È¤â²Â¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£