Sophos Firewallに緊急の脆弱性、確認とアップデートを
Sophosは12月19日(英国時間)、「Resolved Multiple Vulnerabilities in Sophos Firewall (CVE-2024-12727, CVE-2024-12728, CVE-2024-12729)｜Sophos」において、同社のファイアウォール製品「Sophos Firewall」に緊急の脆弱性が存在すると発表した。
対象の脆弱性を悪用されると、認証されていないリモートの攻撃者にコードを実行されたり、特権でSSHアクセスされたりする可能性がある。
Resolved Multiple Vulnerabilities in Sophos Firewall (CVE-2024-12727, CVE-2024-12728, CVE-2024-12729)｜Sophos
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対象の脆弱性を悪用されると、認証されていないリモートの攻撃者にコードを実行されたり、特権でSSHアクセスされたりする可能性がある。
Resolved Multiple Vulnerabilities in Sophos Firewall (CVE-2024-12727, CVE-2024-12728, CVE-2024-12729)｜Sophos
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