¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×18ºÐ¤Ç¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡Ö¼õ±çÎÏ¡×¤È¤Ï
¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ó¤Ê±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊì¤â»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤âÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ðÊó¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÄ®Ð³À»¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£Ä®¤µ¤ó¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢Êì¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ì²È¤Î¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¤·¤Æ²È»öÁ´ÈÌ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ç21Ç¯£³·î¤ËÊ¸Éô¾Ê¤È¸üÏ«¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸£²Ç¯À¸¤Î17¿Í¤Ë£±¿Í¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î24¿Í¤Ë£±¿Í¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤êÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä®¤µ¤ó¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ä¡¢¤Î¤Á¤ËÊì¿Æ¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø½½Ç¯²ð¸î¡Ù¡Ê¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÃæ¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä®¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤Î10·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¼õ±çÎÏ¡¡¡È²ð¸î¤¬Æü¾ï»þÂå¡É¤Î¤¤¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¥¢¥é¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Ù¡ÊË¡¸¦¡Ë¤Ï¡Ö¼ÂÍÑ½ñ¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤¿ËÜ¤À¡£
¡Ö²ð¸î¡×¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡Ø¼õ±çÎÏ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤â¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤â¸½ºß¤è¤ê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ç90Ç¯ÂåÅö»þ¤ÎÄ®¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤¦¡È±ç¤±¡É¤òµá¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«»×¤¤Çº¤ó¤À¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤ä¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁë¸ý¤äÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÊì¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÉã¿Æ¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬º£Æü¤«¤éÊì¿Æ¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³¡ÖÊì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ä®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤Î¤ä¤êÊý¤â²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â
¡Ö°ì±þ¡¢»³ÅÄ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¤ÎÍ§¿Í¡Ë¤ä¡¢Êì¤Î»Ð¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Éã¤ÏÉÂ±¡¤ÇÊì¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤À¤·¡¢Äï¤ÏÃæ³ØÀ¸¡¢Ëå¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤â¤¦É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êì¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£°åÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤«¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ï½é¤á¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìò½ê¤ÎÁë¸ý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¸øÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¼êÂ³¤¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤â¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä®¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬Æþ±¡¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ°åÎÅ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹â³Û°åÎÅÈñÀ©ÅÙ¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç²È·×¤¬°åÎÅÈñ¤Ç·ÐºÑÅª¤ËÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Î²ñ·×Áë¸ý¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²È·×¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä®¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Î²È»ö¤Î½Å°µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤âÀöÂõ¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Êì¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç£³·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÏ²¿Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê½¢¿¦¤·¤¿¤ê¤È¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄï¤ÈËå¤ÎÁ°¤ÇÄ¹½÷¤Î»ä¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Éã¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¤Ç¡¢Êì¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÇ¯´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤¬¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
Êì¤¬¼Ö¤¤¤¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤âÄ®¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¶á½ê¤Ë¤â½õ¤±¤òµá¤á¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀ³Ê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÉÎ©¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢¤¦¤Á¤Ï¡£Éã¤¬µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿Í¤òÍê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤¬½õ¤±¤Æ¤È¼þ¤ê¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤Î»ä¤¬Ã¯¤Ë²¿¤ò½õ¤±¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤Î¤ª²È¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È¤Î¤³¤È¤ä»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤òÍê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÉã¤¬ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Êì¤â¸À¸ì¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ø¥ë¥×¤ò¼þ¤ê¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÂ©È´¤¤Ç¤¤¿¤·Êì¤ÎÀ¤³¦¤â¹¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ï²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Êì¤¬ÊÒ¼ê¤Ç²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î¼òÊÊ¤¬Ä®¤µ¤ó¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÉã¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÄ®¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¼«¿È¤¬¤ª¼ò¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ë»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤¬Àº¿À¼À´µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éã¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤äË½ÎÏ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤äÂç¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
°ìÈÖ¤Ï¿Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤Èº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¡Ø¼õ±çÎÏ¡Ù¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤É¤¦·Ò¤°¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢»ä¤ÎÉã¤âÀèÀ¸¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬ÃÏ°è¤Ë¤¤¤ëÊ¡»ã¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤äÅö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤ÉÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¥±¥¢¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Î¥±¥¢¤Þ¤ÇÀèÀ¸¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë
»Ò¶¡¤«¤é²ÈÄí¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤È·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸½ºß³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÈÄí¤Î¥±¥¢¤ÏÀìÌç²È¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬Ì´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤ËÌ¤Íè¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ä®¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡¢¤Î¤Á¤ËÊóÆ»¶É¤Ç°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ç11Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¡¢°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ²ð¸î¤äÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ï¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤äÌ¤Íè¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÌç¿¦¤äÂç¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º¤¤ê»ö¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï²ð¸î¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¿Í¤òÍê¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤âº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¡Ø¼õ±çÎÏ¡Ù¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¼õ±çÎÏ¡¡¡È²ð¸î¤¬Æü¾ï»þÂå¡É¤Î¤¤¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¥¢¥é¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Ù¡ÊÄ®Ð³À»¡¦Ãø¡¿Ë¡¸¦¡Ë