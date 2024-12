病気に悩み行動を起こせないでいる方に向けて！『日本一の温泉をつくろう　難病が治る奇跡の温泉ができるまで』早川 善輝著

湯ーとぴあの代表取締役 早川 善輝の著書『日本一の温泉をつくろう 難病が治る奇跡の温泉ができるまで』を2025年1月6日(月)にAmazonにて予約販売を開始します。

『日本一の温泉をつくろう 難病が治る奇跡の温泉ができるまで』早川 善輝著

予約開始日: 2025年1月6日(月)

発売日 : 2025年1月10日(金)

価格 : 1,540円(税込)

ISBN : 978-4-594-09996-1

ページ数 : 192頁

発行元 : 扶桑社

また発売を記念し、書籍を予約購入した方に「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」の無料入浴券をプレゼントするキャンペーンを実施中です。

書籍概要

同社代表 早川の温泉人生のいろいろな出来事を紹介し、ようやく見つけた「これが日本一の温泉だ!」と胸を張って言える、現在の施設の姿にたどり着くまでの物語を伝える一冊。

病気に悩み行動を起こせないでいる方や、病気の殻に閉じこもってしまっている方に向けて、「1回でもいいからラドン温泉に触れてほしい」という想いをこめた内容となっています。

■「無料入浴券プレゼントキャンペーン」概要

書籍発売を記念し、「ラドン温泉Amazon1位プロジェクト」のオープンチャットもしくは「ラドン温泉出版キャンペーン」公式LINEを登録いただき、書籍を予約購入した方に「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」の無料入浴券(880円)をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

■「書籍を見せて無料で入浴キャンペーン」概要

予約購入された書籍を同館フロントで提示で1冊につきお一人分の入館料880円を無料とするキャンペーンを2025年1月10日(金)〜1月31日(金)に実施します。

※期間中毎日お越しいただいた場合でも無料となります。

書籍を見せて無料で入浴キャンペーン

