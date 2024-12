ラグビーを通じ「スポーツ×オーラル」の啓蒙活動！スモカ歯磨「One Rugbyと2024年11月にスポンサー契約」締結

スモカ歯磨は、特定非営利活動法人One Rugbyと2024年11月にスポンサー契約を締結。

スモカ歯磨は、特定非営利活動法人One Rugbyと2024年11月にスポンサー契約を締結しました。

ラグビー競技を通じて、より多くの方にスポーツ×オーラルの重要性を広める活動を展開します。

■スポンサー契約締結の背景

パフォーマンスの向上や怪我の予防、健康維持などの理由から、スポーツにおいてオーラルケアは重要視されています。

スモカ歯磨では、2023年より自社ブランド「COSMiON-コスミオン-」とスポーツのPR活動を積極的に展開しています。

これまでにプロラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」、プロサッカーチーム「FC大阪」、プロバスケットボールチーム「エヴェッサ大阪」、また、陸上七種競技の伊藤桃子選手・泉谷莉子選手とスポンサー契約を締結。

YouTube動画配信などを通じ、情報発信に取り組んでいます。

「スポーツ×オーラル」のさらなる取り組み強化を目的とし、今回、ラグビー元日本代表として活躍された廣瀬俊朗さんが代表を務める特定非営利活動法人One Rugbyとスポンサー契約を締結。

One Rugbyとともに啓蒙活動を中心に、同社商品のPRを実施していきます。

One Rugby

■商品紹介

<COSMiON 朝と夜で使い分ける歯磨き粉>

菌を除去し歯のホワイトニングを行う朝用、菌の増殖を防ぐ抗菌コーティングを行う夜用。

時間にあわせたケアができる歯磨き粉。

https://cosmion.jp/

COSMiON-コスミオン-

朝 モーニングペースト(ホワイトニング) 100g 1,019円(税込)

夜 ナイトジェル(口臭・歯周病ケア) 70g 1,019円(税込)

朝・夜セット 歯のコンプリートセット 100g+70g 1,833円(税込)

<MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー>

歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉歯磨き粉。

https://mashiro-smoca.jp/

MASHIRO

ハーブミント・ザクロミント 30g 各1,800円(税込)

