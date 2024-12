ムーミンバレーパークにて、愛犬とともに心温まる時間を楽しめる「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR(ソポソポドッグテイルフェア)」を開催。

ワンちゃんと一緒にアトラクションを楽しんだり、ワンちゃん用フードメニューやグッズも販売される毎年恒例の人気イベントです☆

ムーミンバレーパーク「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR(ソポソポドッグテイルフェア)」2025

開催期間:2025年1月17日(金)〜2月24日(月・祝)※雨天決行(荒天中止)

ムーミンバレーパークにて、愛犬と一緒にパークを楽しめる「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR(ソポソポドッグテイルフェア)」が2025年も開催決定!

フィンランド語で「かわいい」を意味する「söpö(ソポ)」の名を冠した期間限定の人気企画です。

期間中、ワンちゃんと一緒にアトラクションを楽しんだり、ワンちゃん用フードメニューやグッズも販売。

ワンちゃんと一緒にかわいいが詰まったイベントが楽しめます☆

ワンちゃんと一緒にアトラクション体験

対象施設:ムーミン谷の映画館・海のオーケストラ号

通常はワンちゃん同伴で入ることのできないアトラクション「ムーミン谷の映画館」と「海のオーケストラ号」へ、一緒に入場できます。

顔が出ないペット専用のキャリーバッグもしくはカートに入れた状態で入場が可能です。

※公演に入場できるペットカートの台数には上限があります

体感展示エリアにフォトスポット登場

入場可能エリア:コケムス3F「体感展示」エリア

入場可能時間:コケムス営業時間に準ずる

通常は一緒に入ることができないコケムス3F「体感展示」エリアをワンちゃんと一緒にめぐり、複数のフォトスポットでムーミンの物語の世界に入り込んだような撮影ができます。

体重25kg未満かつ専用の顔が出ないバッグやカート、しっかり固定できる顔が出ない専用の抱っこ紐に入った状態のワンちゃんのみ入場が可能です。

【FOOD】平日限定 ワンちゃんと一緒にお食事

開催日:2025年1月17日(金)〜2月24日(月・祝)の平日限定

利用条件:ペット専用のキャリーバッグまたはカートに入れた状態、もしくはマナーベルトを利用の上、入店時には必ずリードの着用をお願いします。※盲導犬、聴導犬、介助犬を除く

開催場所:レットゥラ ラウンジ

通常はテラス席でのみお食事できるワンちゃんたち。

大好きなワンちゃんと、イベント期間中の平日限定で、室内で一緒にお食事を楽しむことができます。

※利用できるスペースには制限があります。詳しくは店舗スタッフの方に確認ください

だいすきなワンちゃんと一緒にムーミンバレーパークを楽しめるスペシャル企画。

ムーミンバレーパークにて2025年1月17日より開催される「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR(ソポソポドッグテイルフェア)」の紹介でした☆

