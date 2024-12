テン・エンタープライズは、2024年11月30日にYouTubeチャンネル「たく先生の非常識な体質改善ch」を開設しました。

テン・エンタープライズ YouTubeチャンネル「たく先生の非常識な体質改善ch」

テン・エンタープライズは、2024年11月30日にYouTubeチャンネル「たく先生の非常識な体質改善ch」を開設。

■YouTubeチャンネルについて

現在本質とされている栄養管理学、運動生理学、スポーツ科学、健康科学などでは解決できなかった様々な健康上の問題を、量子の観点から紐解き、よりシンプルに健康を取り戻していける理論と方法をYouTube上で発信しています。

現在、野球、競輪を始め数多くのプロスポーツ界、アマチュア界のトップアスリートが同社の量子理論を実際に取り入れ見違える成績を上げています。

地元の有名プロ野球選手も参画しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンプルに健康を取り戻していける理論と方法!テン・エンタープライズ YouTubeチャンネル「たく先生の非常識な体質改善ch」 appeared first on Dtimes.