秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAとMATSURIが12月21日、グランドプリンスホテル新高輪の「飛天の間」で初となる合同ランチ&ディナーショーを開催し、昼と夜の公演合わせて約1000名のファンとクリスマスランチ、ディナーショーを楽しんだ。

【写真】豪華なステージで輝きを放つSHOW-WA&MATSURI

大盛り上がりのディナーショー

まずは、MATSURIが登場。クリスマスの王道ソング、マライアキャリーの「All I Want For Christmas Is You」をアカペラで披露。昭和の名曲『夢で逢えたら』(大瀧詠一)、『君がいるだけで』(米米CLUB)と続け、楽曲が終わるたびにファンから熱い歓声が飛んだ。普段なかなか見ることのないドレスアップしたファンの姿を見て、ディナーショーならではの初の光景に感動するMATSURI。

その後、結成当初から歌い続けてきた、『ジュリアに傷心』(チェッカーズ)で会場の一体感がさらに強まると、メンバーの小野寺翼は「本当に楽しいですね、今年の中でも一番の思い出になりそうですね!」と語った。最後にはデビュー曲『アヴァンチュール中目黒』を披露。の歓声が飛ぶ中、SHOW-WAにステージを繋いだ。

バトンを受け取ったSHOW-WAはまさかの、舞台後方からの登場というサプライズにファンのボルテージが一気に上がる。『北酒場』(細川たかし)『亜麻色の髪の乙女』(ヴィレッジ・シンガーズ)と歌い、デビュー曲『君の王子様』のカップリング『キッスキッスキッス』と続いた。

最後はSHOW-WA&MATSURIの合同パート。SHOW-WAがMATSURIを呼び込み、『世界に一つだけの花』(SMAP)を歌唱しながら、MATSURIが登場。12人が一堂に会すると、客席からは、この日いちばんの歓声があがった。

2025年の目標を聞かれたSHOW-WAの寺田真二郎が「来年は『君の王子様』を超える新曲を提げて、全国ライヴを回りたいと思います!」と決意を語ると、MATSURIの柳田優樹も「来年は『アヴァンチュール中目黒』で、アヴァンチュール旋風を繰り広げたいと思います!」と呼応した。

終演後にメンバーらが語ったこと

ラストは、12人のオリジナル曲『汚れちまった涙』で締めくくった。

終演後に寺田は「スペシャルランチ&ディナーショーに出演させて頂いて皆さまにクリスマスプレゼントをお届けするはずでしたが、僕たちが『飛天の間』という最高のステージのクリスマスプレゼントを皆さまから頂いてしまいました! ありがとうございます! 皆さまに楽しんで頂けるようにこの日のために初披露の曲を5曲! お届けしました。皆さまにとって、今年一番の思い出になって下さったら嬉しいです!」と語った。

MATSURIの渡辺真は「SHOW-WA&MATSURIスペシャルランチ&ディナーショーは沢山のファンの方が駆けつけて下さり最高の一日になりました。ショー自体は初めての試みでしたがファンの皆さんが楽しんでもらえる事だけを重視して今日まで準備してきたので、ファンの皆さんの笑顔を沢山見る事が出来てとても幸せな時間でした。

来年はデビューも控えていますし、紅白の夢もありますが、これからMATSURIを大きくする為にもまずは目の前のファンのみなさんをどうやったらもっと幸せに出来るかを考えていけたらなと思っています。

まだまだ僕らの夢は始まったばかりなのでファンの皆さんと力を合わせて一つ一つ夢を掴んでいけるように頑張ります」と決意表明した。

大みそか午前11時50分からは、フジテレビが運営する動画配信サービス・FODのPPVでスペシャルライブ「SHOW-WA&MATSURI 赤青歌合戦」を生配信する。そちらも要チェックだ。