11月16日のみずほPayPayドーム福岡を皮切りに4都市で全9公演行われたドームツアー<三代目J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024”ECHOES OF DUALITY”>が12月22日、京セラドーム大阪にて最終日を迎えた。三代目J SOUL BROTHERSとしては6年ぶりのフルアルバムであり“PETAL & THORN"(花びらと棘)という物事の二面性をテーマに据えたコンセプチュアルな一作『ECHOES of DUALITY』。そのアルバムを引っ提げた今回のツアーは新曲10曲を織り交ぜつつ、これまでにない挑戦的な演出も導入。15周年を控えたスターグループの進化形を示したライブとなった。

<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">

【埼玉】ベルーナドーム

5/24(土) 開場 15:00 / 開演 17:00



【東京】東京ドーム

6/4(水) 開場 16:00 / 開演 18:00

6/5(木) 開場 15:00 / 開演 17:00



【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ

6/14(土) 開場 14:00 / 開演 16:00



【福岡】みずほPayPayドーム福岡

6/21(土) 開場 14:00 / 開演 16:00



【大阪】京セラドーム大阪

7/2(水) 開場 16:30 / 開演 18:30

7/3(木) 開場 16:30 / 開演 18:30



【三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE】

https://jsoulb.jp/



■チケット発売スケジュール

1/13(月・祝)15:00〜1/19(日)23:00 // 三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB 抽選先行

1/22(水)15:00〜1/26(日)23:00 // EXILE TRIBE FC 抽選先行

1/29(水)15:00〜2/2(日)23:00 // CLプレミアムPLUS抽選先行,EXILE Channel [プレミアム]抽選先行,EXILE Channel 抽選先行

2/5(水)15:00〜2/9(日)23:00 // EXILE mobile, EXILE TRIBE mobile, LDH mobile,LDH Girls mobile, EXILE TRIBE CARD 抽選先行

4/12(土)一般発売

関連リンク

◆三代目 J SOUL BROTHERS 公式SNS一覧

重厚なコーラスが鳴り響く中、メンバーが多種多様な神々に扮したCG映像による壮大な世界観でライブは始まる。ステージに現れた7人が巨大スクリーンに映し出されるとたちまち歓声が鳴り、そのまま低音が響くアッパーチューン「DEVELOP」を青いレーザーの光と炎の特攻演出とともに聴かせ、一気に会場の熱を高めた。「いくぞファイナル!準備はいいか!」というØMIのシャウトで始まったのは代表曲の一つ「J.S.B. DREAM」。息の合った掛け合いと手で示される“∞”のマークで、さっそく会場が一体に。そこから続けざまにエッジーなギターがかき鳴らされる「STORM RIDERS feat. SLASH」でそれぞれが広いステージを駆け回る。次いで最新アルバム収録の「CRAZY-CRAZY-CRAZY」では、ボーカルとパフォーマーが各々モニター越しのパフォーマンスで沸かせる。スタンドマイクを使ったパフォーマンスで人気の「Eeny, meeny, miny, moe!」では、途中のオーセンティックなダンストラックでも魅せる。そして最新アルバムからの「You got my mind」は洋画風に縦字幕の映像と女性ダンサーとのコラボでラブストーリーの世界観を表現。直後、スクリーンに流れ星が流れた。「アリーナ、スタンド、最上段の皆さん。そして配信をご覧の皆さん、誰も置いていきません。一緒に行こう!」と客席に投げかけるメンバーの姿がスクリーンに映し出される中、心温まるようなバラードのアレンジから始まる「R.Y.U.S.E.I.」が歌われる。輝く星々のような観客たちのライトに包まれ、いつまでも色褪せない大ヒットチューンを“今”の形で届けた。雷雲が唸る幕間映像が始まり、一人現れた岩田が水の中に飛び込むようにしてステージから倒れ込むと、次ぐ「LIT IT UP」ではモノクロに赤を差し込んだインパクトの強い映像とともに楽曲の世界を表現。そして次はELLYを中心に据え、大ヒット曲「Summer Madness feat. Afrojack」でさらに会場を一つに。「最高のファイナルにしよう」というØMIの呼びかけに温かい歓声が沸く。続いてメイクルームを模したセットで女性に優しく語りかける演出から始まる「Make up」は2色に分かれた光の中、ボーカル2人の艶やかな歌唱とバンドのグルーヴィーな演奏がしっとりと響く。そして2枚の白い羽根が舞い落ちる映像が流れると、純白の衣装で7人が再登場。美麗なメロディが胸を打つ「Baby don't cry」の恋心を儚くも美しく表現した。続いて会場ごとパフォーマンスする楽曲が変化するバラードコーナーでは名バラード「冬物語」に加え、来年1月からテレビ朝日系列で放送される岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』の主題歌である新曲「What Is Your Secret?」がパフォーマンスされた。ツインボーカルによるMCタイムに入り、今市隆二は「遂にやってきました、ファイナル。自分達だけではこのツアーは成し得ず、サポートメンバー、ダンサー、ミュージシャン、スタッフの方々、そして今日この会場にいる皆さん、全国で配信をご覧の方々……皆さんのお蔭でこのツアーができていますし、皆さんの応援と支えがあって今日この日を迎えることができました。本当にありがとうございます。今日は感謝の気持ちを持ちながら、燃え尽きるところまでやりきりたいと思います」と思いを語り、ØMIも「今日でこのツアーは終わってしまいますが、最後まで僕らもこの景色を噛み締めて楽しみたいなと思います。皆さんもどうか最後まで楽しんで下さい」と伝えた。そして「この曲の歌詞や情景、聴いている方々それぞれの人生に重なって見える部分があるんじゃないかなと。学校のこと、仕事のこと……生きている中でやり甲斐みたいなものを一生懸命見つけて、それを一つの幸せとして感じながら、一日一日を生きていく。それは僕らもそうだし皆さんもそうなのかな、とこの曲を歌いながら感じていました。でもきっと、中には苦しいことや自分ではどうしようもできないこともたくさんあると思います。自分を守るために逃げる勇気や、休むこともすごく大切です。どうかその心を休める時、何かに支えられたい時に、この歌があればいいなと思います。それぞれの“Best Life”に僕らが存在している──そんなことを夢見て歌ってきた新曲です」と語られてから始まったのは「Best Life」。今を生きる人々への真摯なメッセージを歌った後、ØMIからの「ありがとう、MATE」という一言でアウトロが締め括られた。なお、当日の囲み取材ではNAOTOと今市が対応。最終日を迎えた心境について、NAOTOは「久しぶりにフルアルバムを出した後のツアーで新曲を10曲入れて、セットリスト的にも新鮮に感じてもらえる内容になりました。それは同時に、どうやって10曲を盛り込んだライブをするかという挑戦でもあり、でもその挑戦にやりがいと手応えを感じたツアーでした。今、一番フレッシュな形の三代目を見せられたと思っています」と語り、今市は「三代目のドームツアーの型というのももう結構できていて、一連の流れがあるんですけど、今回はそれを良い意味で崩して模索して、新しい形を提示させてもらいました。自分たち自身まだまだ挑戦者でありたいし次に進んでいきたいという思いと、6年ぶりのオリジナルアルバムを引っ提げたタイミングでもあったので、色々な面でトライできたツアーだったし手応えもありました。すごく充実した、意味のあるドームツアーだったと思います」と語っていた。ライブの後半戦は、各メンバーが自身でデザインをしたアニマルキャラ達によるCGアニメーションから始まる。パフォーマー達が荒野に広がる「JSB3PARK」へ意気揚々と乗り込み、波乱を経たのちに某ハリウッド映画のような展開で映像が締め括られると、ステージには三代目JSBパフォーマーの5人がポップアップで舞い戻り、ELLYのラッブとともに躍動感溢れるパフォーマンスを見せた後、各メンバーのソロパートがスタート。岩田は自身のソロ曲「MVP」を歌い、小林直己がPKCZ®feat.登坂広臣の「CHAIN BREAKER」で殺陣を披露するなど、各メンバーの様々なソロワークによる軌跡も垣間見せつつ、サポートダンサーとともに圧巻のショーケースを届けた。その後は怒濤のダンスチューン攻勢へ。まずは迫力の映像表現とともに都市に渦巻く欲望を歌う「TOKYO BLACK HOLE」、輝く赤色に染まった空間に燦然と輝く楽曲「SCARLET feat. Afrojack」。次いで「Lucky」と最新曲でもバッチリ会場を盛り上げてから定番キラーチューン「Rat-tat-tat」でさらに観客を踊り狂わせ、最後は生きる歓びを歌うポップアンセム「Yes we are」の大合唱でドームを一つにした。そして巨大スクリーンに音ゲー風の凝った映像が流れると、ライブはこれまでの曲をマッシュアップしたメドレーへ差し掛かる。色とりどりのレーザーが余すところなく浴びせかけられる中「Movin' on」「RAINBOW」「GOLDEN」、さらにもう一度「Rat-tat-tat」。「まだまだまだ踊っていきましょう!」と、とことん音の中で酔わせてくれる。EDMで隆盛を築いた三代目JSBならではの贅沢な楽しませ方だ。いよいよライブは終盤。「さあ、一緒に歌おう!」という声とともに始まった往年の名曲カバー「銀河鉄道999」。メンバーとファンが笑顔を交わし合った後は、代表曲の一つ「O.R.I.O.N.」のコールアンドレスポンスで盛り上がりの最高点へ。Jポップシーンに燦然と輝く楽曲の強さを見せつけた。その後は、和気藹々と和やかな空気なMCタイムに。今市からバトンを渡された山下健二郎は何故か突然のノリからTRFの「EZ DO DANCE」を歌い出し、客席との完璧な掛け合いまで見せた後「有馬記念も気になるでしょう! 帰ってすぐM-1も観たいでしょう! でもそんな忙しい中、俺達を選んでくれて本当にありがとう!」と大いに笑わせた。ELLYは「ラスト3Daysでしたけど、毎日ライブが出来て本当に楽しかったです。楽しかったのに、NAOTOさんがいっぱい振りを間違えて、本当にすみません」とメンバーの振りミスに触れて客席を楽しませつつ「三代目だからこそこうしてドームでライブができていると思うので、これからも一生懸命、グループにできることを頑張っていきたいと思います。今日はツアーのラストになりますが、また皆さんに会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました!」と締めた。続けて小林は「無事にファイナルに辿り着くことができました。全国から応援してくださった皆さんのおかげで、最高の締め括りになるんじゃないかと思っています。お陰様で2025年も気合入れて、どんどん皆さんにお届けできるものがあると思います。ぜひ楽しみにしていて下さい!本日はありがとうございました」と、来年に期待感を抱かせた。そしてNAOTOは「2024年、楽しかったですか?今日は僕らにとって2024年最後のライブになるんですけど、一体感もあり、スーパー盛り上がり、俺も完璧!」とボケた後に「本当に一瞬で終わってしまったツアーで、ちょっと寂しいんですけど、安心して下さい。来年も俺達バチバチ活動しますよ!」と頼もしい一言で沸かせた。そして岩田は「まだまだ声、出し足りないんじゃないですか?」と観客を煽り、約1分超の間コールを交わしてメンバーに「しつこい!」と突っ込まれる一幕もありつつ「全9公演、本当にあっという間だったんですけど、こうして2024年もMATEの皆でこうして集まることができて本当に幸せでした。15周年ももちろん期待していて下さい。今年一年ありがとうございました 来年も会いましょう!」と呼びかけた。そしてボーカルにバトンが戻ると、まずØMIが「皆さん今日は本当にありがとうございます。huluでご覧の皆さんもありがとうございます。……そして今日は、TAKAHIROさん、大阪までありがとうございます」と、本公演を観覧していたEXILE TAKAHIROについて言及。客席上段で姿を表したTAKAHIROは驚きと喜びの歓声に包まれながら、投げキスとランニングマンを連打するファンサービスを見せてくれた。最後に、ØMIから「皆さん今日は本当にありがとうございました。今メンバーも言ってましたように、僕らは次なるステージに進むべきタイミングが来たと思っています。自分達が目指す場所を──もしかしたら誰も挑戦したことのない場所になるかもしれないし、どんな景色が待っているかわからないですけど“MATE達が居れば大丈夫だ”と僕達は思っています。その景色を皆と一緒に見たいなと思うので、どうかこれからも温かい応援をよろしくお願いします」と、グループとしての展望が語られた。やがて長い年月を経て朽ちた遺跡がスクリーンに映し出されると、ステージにたたずむ7人の姿が映像と重なる。ラストに歌われたのは「この宇宙の片隅で」。切なくも優しいバラードと壮大な映像美に包まれて、本編が終了した。そして、最終盤のアンコールは圧巻の一言だった。水が湧き緑の生い茂る大地やその果てでそびえ立つ巨大なモニュメントなど示唆に富む映像の後、燃え上がるような赤の衣装にチェンジした7人が再登場し「ツアーファイナル、アンコールいくぞMATE!」という今市の力強いシャウトから「Awakening Light」がスタート。炎とともにいっそう激しく歌い踊り、そのまま「大阪、そして全国の皆、燃え尽きる覚悟はあるか?」という今市の声が響く中、このツアーの正真正銘のラストソング「BLAZE」へ。「これがJ SOUL BROTHERS、俺達がJ SOUL BROTHERSだ!」「俺達の魂が尽きるまで一緒に行くぞMATE!」全身全霊で魂を込めたØMIと今市の熱いシャウトが響き続ける。そうして最後までドームの観客全員を巻き込み、その熱を刻み込むようにして、渾身のパフォーマンスが終演した。そして最後にスクリーン上で2025年の新章を知らせる告知テロップが映し出された後、熱気冷めやらぬ観客の叫びが響く中で、満を持して新たなドームツアー<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM">の開催が発表された。早くも届けられたネクストステージの報により、会場中の大歓声でファイナル公演の幕が下りた。なお当日の取材では、来年のドームツアーについても所感が語られていた。「今回のツアーから半年を待たずに次のドームツアーがスタートしますが、ツアー開催中にもう次のツアーのロゴまで決まっている、という事は今までになかったので。今のツアーの手応えを踏まえてもう次の準備に取り掛かれている、というのはすごく良い状態だと思います。もちろん今からしっかり模索していくんですが、新しいエンターテインメントを届けられるのは間違いないと思います」と今市。そしてNAOTOは「来年は15周年の記念すべき年。僕らとMATEの皆さんで掴んだ15周年ですから。昨日(大阪公演2日目)、隆二がMCで『自分達のことを誇って下さい』と言ってましたけど、それがすごい好きだなと。僕らも自分達グループを誇りに思っていますけど、僕らをここまで連れてきてくれたのはファンの皆さんなので。一緒にお祝いして、ファンの人達が“応援してきてよかったな”と思えるような、15周年に相応しい集大成にできたら」と語った。新しいコンセプトを掲げ、かつてないほど様々なクリエイターが参加し話題を呼んだアルバム『ECHOES of DUALITY』と、その世界観を様々な挑戦的演出とともに表現した同ツアー。そして記念すべき15周年を控えた、新たなシーズンの幕開け。三代目JSBは歩みを止めない。それどころか新たなる挑戦と進化を貪欲に求め続ける、未だに底知れないグループなのだ。