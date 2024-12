SUPER JUNIOR・キュヒョン、ソロデビュー10周年記念アジアツアー開幕！多彩な魅力披露

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、キュヒョンがソウルでアジアツアーのスタートを切った。

去る12月20〜22日、キュヒョンはソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールでソロデビュー10周年記念アジアツアー「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」(以下、「COLORS」)の韓国公演を開催し、ファンと顔を合わせた。

「COLORS」はキュヒョンが去る11月にリリースした1stソロフルアルバムと同名のアジアツアーで、ソウルで3回の公演のチケットは販売開始と同時に全席完売となり、根強い人気が証明された。

今年1月にリリースしたEPと同名の曲『Restart』でオープニングを飾ったキュヒョンは、デジタルシングル『Together』、『COLORS』の収録曲『Journey』『Last Poem』、2ndシングル『The day we meet again』の収録曲『Time with you』などを歌唱、爽やかさと温かさの混じった歌声で雰囲気を盛り上げた。

続けて、ドラマのOSTメドレーを披露した後、『COLORS』の収録曲『Nights Without You』ではミュージカルを連想させるステージで観客を熱狂させた。

(写真=Antenna)

年末に開催された公演であるだけに、キュヒョンはクリスマスの名曲『It's Beginning To Look A Lot Like Christmas』『Last Christmas』を披露しながら2階と3階の客席に向かい、特別なファンサービスをした。

そして、『COLORS』の収録曲『Bring It On』のステージでダンスとラップを披露したキュヒョンは、SUPER JUNIORメドレーをライブパフォーマンスでこなし、会場を熱くした。また、ファンの事前投票で選ばれた「バラードベスト5」も歌い上げ、多彩な魅力を見せた。

さらに、公演の後半では『COLORS』のタイトル曲『Unending Days』をはじめ、『Restart』のタイトル曲『The Story Behind』、4thソロミニアルバム『Love Story(4 Season Project 季)』の収録曲『Dreaming』、1stソロミニアルバムの同名タイトル曲『At Gwanghwamun』など、代表曲を熱唱した。

最後の曲としては『COLORS』の収録曲『Wishes』を選曲し、ドラマチックな旋律と希望に満ちたボーカルでフィナーレを飾った。

このように、キュヒョンは「COLORS」という公演名にふさわしくバラード、ダンス、OST、ミュージカルなど、自身の音楽をプリズムのように披露し、完成度の高い公演を作り上げた。過去の音楽を振り返ると同時に、今後さらに音楽の幅を広げることまでを予告し、ソロデビュー10周年を記念するツアーの華麗なスタートを切った。

なお、ソウル公演を成功裏に終えたキュヒョンは、来る2025年1月4日から台湾・高雄を皮切りに香港、インドネシア・ジャカルタ、台湾・台北、日本・横浜、タイ・バンコク、マカオ、フィリピン・マニラを順に訪れ、世界中のファンと顔を合わせる予定だ。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。