【アズールレーンTB(クール)】予約受付期間:2024年12月23日12時~2025年2月19日21時59分59秒2025年8月 発売開始価格:26,400円

フリーイングは、フィギュア「アズールレーンTB(クール)」を2025年8月に発売する。予約受付は、「ユニオンクリエイティブ」などにて2024年12月23日12時より2025年2月19日21時59分59秒まで実施。価格は26,400円。

本商品は、ゲーム「アズールレーン」の育成コンテンツ「TB育成」より、ナビゲーター「TB」を立体化したもの。性格が「クール」に育った姿のTBのオフィシャルイラストが再現されている。

宙に浮かぶ空間ディスプレイを操り、指揮官をナビゲートする姿が演出されており、背面に伸びるケーブル、レイヤー構造の上着、左右に浮かぶ空間ディスプレイ等、立体ならではの見どころが丁寧に造形・彩色されている。

「アズールレーンTB(クール)」詳細

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高約220mm 素材:ABTC・PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.