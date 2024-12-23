¸×¤ËÍã¥Ú¥¢à¥·¥ó¥¯¥íáºÆ²ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËSNS´¶ÌµÎÌ¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬!?¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥·¥ç¡¼¥È¡Á!¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¡×
W¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä
¡¡½÷Í¥¡¦ÅÚµï»Ö±ûÍü(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÈàºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚµï¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£Èà½÷¤Î¤ª¼Çµï¤À¤¤¤¹¤¤À¡¼¡×¤È½÷Í¥Ž¥¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤ÊÂ¤ó¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²Ö¹¾¤È¤è¤Í¤Ï¸½Âå¤Ç¸ò¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤¿Ìò¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤ÈÆ±´ü¤Î¤è¤Í(ÅÚµï¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÆÒ»Ò¤ÎÍ§¿Í¤ÇµÁÍý¤Î»ÐŽ¥²Ö¹¾(¿¹ÅÄ)¤ÎÌ¾Á°¤âÅº¤¨¤¿¡£
à¥·¥ó¥¯¥íáÎ¨¹â¤·!¡Ö2¿Í¤È¤â¡Ä¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Õ¤§¡£¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤¤¿¤Î!?¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¸×Íã¥Ú¥¢♡¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤è¤Í!¡×¡Ö2¿Í¶¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë²Ä°¦¤¤¡Á!¡×¡Ö2¿Í¤È¤â10·î¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¸×Íã¤Î»þ¤È¡¢Á´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥·¥ó¥¯¥í¤Î¤ªÆóÊý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£