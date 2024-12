「ムーミン」小説1作目の出版から80周年を迎える記念イヤーである2025年。

この節目を祝して、ムーミンバレーパークでも特別なイベントや企画が実施されます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン小説出版80周年記念特別イベント」

イベント開始日:2025年1月17日(金)〜

2025年は「ムーミン」小説1作目の出版80周年です。

80周年のテーマは“The door is always open”(ザ ドア イズ オールウェイズ オープン)。

ドアに鍵をかけないムーミンやしきは、どんな生きものでも受け入れるのです。

帰る場所や居場所の大切さを物語の中で見つけてほしい。それが、物語が始まった80年前から現在に至るまで変わることのないおもいです。

フィンランド以外で唯一、「ムーミン」物語の世界を体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」でも、80周年を記念した特別なイベントが開催されます☆

ムーミン谷エリアの花壇が、80周年を祝う特別なデザインで登場

設置場所:ムーミン谷エリア

ムーミン谷エリアに、80周年を象徴するキーアート「ムーミン屋敷のドア」をイメージした特別デザインのフォトスポットが登場。

アニバーサリーを彩る華やかな花々が、パークを訪れるすべての人をやさしく迎えてくれます。

「ムーミン80周年」記念グッズプレゼントキャンペーン

実施期間:2025年1月18日(土)〜2月24日(月・祝)までの土日祝限定

配布時間:10:00〜

配布スケジュール:

2025年1月18日(土)、19日(日):ピンバッジ2025年1月25日(土)、26日(日):リトルハーブ缶2025年2月1日(土)、2日(日):リトルハーブ缶2025年2月8日(土)、9日(日)、11日(火・祝):リトルハーブ缶2025年2月15日(土)、16日(日):リトルハーブ缶2025年2月22日(土)、23日(日)、24日(月・祝):ゼムクリップ

配布数量:ひとり1つ限り

配布場所:はじまりの入り江エリア

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります

※数に限りがあるため、無くなり次第、配布終了となります。

ムーミン80周年記念グッズプレゼントキャンペーンを開催。

6週連続、土日祝日限定で、毎週異なる6種類のオリジナルグッズが先着500名にプレゼントされます。

「ムーミン」の歴史とともに素敵な思い出を作ることができる「ムーミン」ファン必見の限定グッズです。

80周年をお祝いする特別メニュー『MOOMIN 80 ショコラケーキ』

価格:単品770円(税込)、ドリンクセット990円(税込)

販売開始日:2025年1月17日(金)〜

販売店舗:コケムス 2F ライブラリー カフェ

ムーミンバレーパークで人気のショコラケーキが、80周年を記念した特別仕様で数量限定登場。

濃厚なショコラケーキに、80周年をお祝いするライスプレートが添えられたアニバーサリーバージョンです。

カフェの落ち着いた空間でムーミンの物語の世界観に浸りながら、80周年記念を感じるひとときが過ごせます。

※数量限定販売のため、無くなり次第終了します

延長開催決定「ムーミン谷のイルミネーションパレード」

開催日:2025年1月18日(土)〜2月24日(月・祝)までの土日祝限定

開催時間:

・2025年1月18日(土)からの土日17:30〜

・2025年2月土日祝18:00〜

冷気をまとい孤独にさまよう「モラン」が夜のムーミン谷に現れ、「ムーミン」と心を通わせていく様子を美しい光と音楽で描いた「ムーミン谷のイルミネーションパレード」の延長が決定!

「モラン」と心が通じたムーミンたちが繰り広げるパレードでは、キャラクターたちと一緒に特別なひとときを楽しめます。

2月土日祝の開催決定「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」

開催日:2025年2月1日(土)〜2月24日(月・祝)までの土日祝限定

開催時間:18:30〜 約5分間

凛とした空気の中、湖面に映る美しい花火が幻想的な世界を演出。

冬ならではの静寂と、華やかさが織りなす感動の瞬間を楽しむことができます。

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知されます

「ムーミン」小説1作目の出版から80周年のアニバーサリーイヤーにぴったりな企画が盛りだくさん。

2025年1月17日よりムーミンバレーパークにて順次開催される「ムーミン小説出版80周年記念特別イベント」の紹介でした☆

