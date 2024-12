JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は12月20日、「JVNVU#95720792: Trend Micro Apex OneおよびApex One SaaSにおける複数の脆弱性(2024年12月)」において、Trend Micro Apex OneおよびApex One SaaSに複数の脆弱性が存在するとして、注意を喚起した。これら脆弱性を悪用されると、ローカルの攻撃者は不正に権限を昇格できる可能性がある。JVNVU#95720792: Trend Micro Apex OneおよびApex One SaaSにおける複数の脆弱性(2024年12月)