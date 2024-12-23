¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»°¿¹Âçµ®¤ÈDeNA¡¦ÉÍ¸ýÍÚÂç¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡¡½ÓÂ¹ªÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤Èµ®½Åº¸ÏÓ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»°¿¹Âçµ®ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È£Ä£å£Î£Á¡¦ÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¡¢£²£³Æü¤ËÎ¾µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°¿¹¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë½ÓÂ¹ªÂÇ¤¬Çä¤ê¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£¶£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£²ÎÒ¡¢£µ£¶ÅðÎÝ¡£º£µ¨¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤â±Æ¶Á¤·¤Æ£²£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£°£°»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍ¸ý¤Ï¿ÀÆàÀîÂç¤«¤é£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë£±£°¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¿·¿ÍÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»£±£³£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´£´¾¡£´£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£¶¡£ÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Ç¼ÂÀÓËÉÙ¤Êº¸ÏÓ¤Ïµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£