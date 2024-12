【ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer.】2025年12月 発売予定価格:27,500円

海外メーカー「AniGift」は、フィギュア「ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer.」を2025年12月に発売する。価格は27,500円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「カホ」を1/7スケールフィギュア化したもの。メモリアルロビーのシーンが再現され、細い腰つきやこぼれそうな横乳、柔らかそうな肌の質感と優しく微笑む表情と元イラストの魅力が表現されている。

また、畳の台座・千世のぬいぐるみ・猫だるまなどの小物も再現されている。

ブルーアーカイブ -Blue Archive- カホ メモリアルロビーVer.

2025年12月 発売予定

価格:27,500円

スケール:1/7

サイズ:全高約260mm(台座含まず)

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar,Inc. All Rights Reserved.