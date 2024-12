GLAYが、30周年を締めくくるドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』を2025年5月より開催する。

本情報は、GLAYの30周年記念ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』広島公演にて発表されたもの。リーダーのTAKUROは「これまで皆さんとたくさんの約束をしてきました。一つずつ、果たすべく、まっすぐ真面目に、歩んできたつもりです。そして、たくさんの協力と想いがあって、ようやく実現しました。30周年、皆さんからもらった恩を全てお返しするつもりなので、是非お時間ある方は会いにきて欲しいです」と、ドーム公演に向けた想いを語った。

本ツアーは、京セラドーム大阪、東京ドームにて開催。東京ドームはエンドステージ、大阪でのファイナル公演は『GLAY EXPO2024-2025』唯一のセンターステージと、演出内容もさまざまになるとのことだ。

なお、GLAYはデビュー30周年を記念して、2025年2月にLUNA SEAとの対バン、3月には世代や国境を越えたアーティストとのライブ、4月にベストアルバムのリリースを発表している。

(文=リアルサウンド編集部)