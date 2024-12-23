¸µNMB¤Î27ºÐ¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÈþ¤·¤¤Çò¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤!!!²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿
¡¡¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ(27)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇò´Ö¤ó²È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñinOSAKA¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¸¥°¥ë¥Ù¥ë²Î¤Ã¤¿¤Í¡£¤ß¤ë¤Ã¤³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¥¿¡¢ÁêËÀ¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ë¤ë¤ó¥µ¥ó¥¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¥¿¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ß¤ë¤Ã¤³ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ¤ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¤³¤È¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡Çò´Ö¤Ï2011Ç¯1·î¤ËNMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤Ë¤Ï·óÇ¤¤¹¤ëAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂè67²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£21Ç¯8·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¥½¥í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£