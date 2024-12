アメリカ食品医薬品局(FDA)が「健康的な食品」の新たな定義を2024年12月19日(木)に発表しました。新たな定義ではオリーブオイルなど複数の食品が健康的な食事として認められたほか、いくつかの食品が健康的な食品から除外されています。FDA Finalizes Updated “Healthy” Nutrient Content Claim | FDAhttps://www.fda.gov/food/hfp-constituent-updates/fda-finalizes-updated-healthy-nutrient-content-claim

Use of the Term Healthy on Food Labeling | FDAhttps://www.fda.gov/food/nutrition-food-labeling-and-critical-foods/use-term-healthy-food-labelingFDAは食品のラベルに「健康的(Healthy)」と表示する際の条件を定めており、これまでは「飽和脂肪酸」「ナトリウム」「総脂肪量」「食事性コレステロール」の含有量を基準値以下に抑えることや、「ビタミンA」「ビタミンC」「カリウム」「鉄分」「タンパク質」「食物繊維」といった栄養を基準値以上含むように求めていました。しかし、現状のアメリカ人は「75%が『野菜』『フルーツ』『乳製品』が不足」「63%が添加糖類を摂取しすぎ」「77%が飽和脂肪酸を摂取しすぎ」「90%がナトリウムを摂取しすぎ」という悲惨的な状況にあるとのこと。この状況を改善するために、FDAは健康的な食品を再定義することにしました。新たな定義では「飽和脂肪酸」「ナトリウム」「添加糖類」に対して制限が設けられることになります。これはアメリカ政府の食事ガイドライン「Dietary Guidelines for Americans」に合わせた変更で、「すべての脂肪を制限するのではなく、飽和脂肪酸を制限して不飽和脂肪酸に置き換えることが重要である」という近年の研究成果が反映されています。また添加糖類の制限も重要とのこと。また、栄養成分に関する条件が撤廃され、代わりに「野菜」「フルーツ」「乳製品」「タンパク質を含む食べ物」「全粒穀物」といったFDAが推奨する食品グループのうち1つ以上を一定量以上含むことが条件に加わりました。FDAによると、個々の栄養素だけに注目するのではなく「さまざまな栄養素を含む推奨食品グループを意味のある量だけ含む」ということが重要とのこと。個々の栄養素ではなく食品グループに着目することで食品の全体的な栄養素含有量をより良い状態にできるほか、さまざまな食品を食べることで健康的な食事パターンを構築することもできるそうです。FDAは健康的な食品の例として、水以外の添加物を含まない「野菜」「フルーツ」「全粒穀物」「無脂肪もしくは低脂肪の乳製品」「赤身肉」「海鮮」「卵」「豆」「エンドウ豆」「レンズ豆」などを挙げています。また、定義の変更によって新たに「水」「アボカド」「ナッツ」「種子」「サーモンなどの高脂肪な魚」「オリーブオイル」なども健康的な食品と見なされるようになりました。一方で「添加糖類を多く含むヨーグルト」「添加糖類を多く含む朝食用シリアル」「全粒穀物を含まない栄養強化白パン」「添加糖類を多く含む果物菓子」「添加糖類を多く含むバー菓子」「果汁100%ではない果汁飲料」は健康的な食品から除外されます。また、FDAは「健康的な食品」であることを示す分かりやすいシンボルの作成にも取り組んでいるとのこと。FDAは「野菜や果物、無脂肪または低脂肪の乳製品、全粒穀物などを食べる健康的な食習慣によって、心血管疾患や2型糖尿病、特定の種類のがん、肥満などのリスクを低減できる」「食品メーカーが健康的な食品の定義を満たす製品を生産するようになれば、国民の健康的な食生活の構築に役立つこととなる」と述べています。