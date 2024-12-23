Ž¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ä¤ëŽ£Éô²¼¤òÊÑ¤¨¤ë4¤Ä¤Î¼ÁÌä
¡Ê¼Ì¿¿¡§ mits / PIXTA¡Ë
¿¦¾ì¤Ç¡¢Éô²¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤«Åú¤¨¤Ê¤¤¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¾å»Ê¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡É¤è¤¯¤¢¤ëÇº¤ß¡È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¹©É×¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¥³¡¼¥Á¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤ÎÇ§Äê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ»»2500»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Ù¤¸÷»Ê»á¤¬¾å°´¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬¥¤¥Á¤«¤é¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¡ÖÉô²¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼ÁÌä¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¼ÁÌä¡×¤Î¥³¥Ä¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤ÏÁê¼ê¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
²¿¤«µ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¹Í¤¨¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¡¢ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Éô²¼¤äÁê¼ê¤Î¡ÖÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼ÁÌä¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤Î¼´¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¡»þ´Ö¡¢¢¿Í¡¢£¾õ¶·¡¢¤¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤ò¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Áê¼ê¡Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¿ô¡¹¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¼¡¤Î4¤Ä¤Î¼´¤ò¹Í¤¨¤Æ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢¤«¤Ä¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë4¤Ä¤Î¼ÁÌä
¡ ¡Ö»þ´Ö¡×¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë
1¤ÄÌÜ¤Ï»þ´Ö¤Î¼´¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²áµî¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Î¼´¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤äÌ¤Íè¤Ø¤È»×¹Í¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºòÇ¯¤äÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤¡¢Ì¤Íè¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð1Ç¯¸å¡¢3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§ËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö1Ç¯Á°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï²þ¤á¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤Û¤«¤ÎÉô½ð¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤Î»Å»ö¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤ÏÆþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë»Å»ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢º£¤Ï1¿Í¤Ç»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤â¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð5Ç¯¸å¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¡Ö5Ç¯¸å¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢¡Ö5Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î»Å»ö¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÃÏÆ»¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤Î¼´¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼ÁÌä¤ä¡¢Ì¤Íè¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»×¹Í¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¿Í¡×¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¿Í¤Î¼´¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¼´¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¸åÇÚ¤¬¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÇÚ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤È¤Æ¤â»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾å»Ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¾å»Ê¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î»ëÅÀ¡¢¾å»Ê¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼«¤é¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»×¹Í¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§ËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤È¿Í¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤éº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾õ¶·¤Î¼´¤òÊÑ¤¨¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë
£ ¡Ö¾õ¶·¡×¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë
3¤ÄÌÜ¤Ï¾õ¶·¤Î¼´¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Î¼´¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÁê¼ê¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤¬3¥ö·î¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Ï¤â¤¦2³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜ¿Í¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¾õ¶·¤Î¼´¤ò¤º¤é¤¹¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·Äù¤áÀÚ¤ê¤¬3¥ö·î¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öº£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤¢¤Ê¤¿1¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò³ä¤ê¿¶¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¡
¡Ê¿Þ¡§ËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«Ê¬¤ÇÁ´ÉôÊú¤¨¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¾å»Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤Î¼´¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î»×¹Í¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ ¡Ö¾ì½ê¡×¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë
4¤ÄÌÜ¤Ï¾ì½ê¤Î¼´¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤Î¼´¤ò¤º¤é¤·¤¿¼ÁÌä¤ÎÎã¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò»öÌ³½ê¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÈµÊÃãÅ¹¤Ç¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§ËÜ½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
Áê¼ê¤Ï¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ¤Ê¬Å¾´¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¤Ä¤Î¼´¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤ÇÌµ¸Â¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë
º£²ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¡¢¿Í¡¢¾õ¶·¡¢¾ì½ê¤È¤¤¤¦¼´¤ò¤º¤é¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÏÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»×¹Í¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Î¼´¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¼ÁÌä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìµ¸Â¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤Éô²¼¤Ê¤É¡¢Éô²¼¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¡¢¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¾õ¶·¤ò¤º¤é¤¹¡¢¾ì½ê¤ò¤º¤é¤¹¡¢¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤¢¤Ù¤ ¸÷»Ê ¡§ ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¡¿ÀÇÍý»Î¡¦EMPÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÂåÉ½¡Ë