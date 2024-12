モクシー東京錦糸町にて、ニューイヤーカウントダウンスペシャルイベントを開催。

ポップコーンの食べ放題や新年を祝うスペシャルドリンクがついてくる限定プランが用意されています☆

モクシー東京錦糸町「ニューイヤーカウントダウンスペシャルイベント」

開催日時:2024年12月31日(火)21:30〜24:30

入場料:

外来の場合 3,000円(ワンドリンク+ポップコーン食べ放題+ニューイヤー乾杯ドリンク付)

宿泊またはMarriott Bonvoy メンバー 無料(ポップコーン食べ放題+ニューイヤー乾杯ドリンク付き)

※深夜に開催するイベントのため、未成年の方は保護者の方と同伴での参加

※ポップコーンの提供時間は23:00まで

世界最大のホテル企業マリオット・グループが展開する次世代型ライフスタイルホテル「モクシー東京錦糸町」にて、2024年の締めくくりと新年の幕開けを祝うカウントダウンイベントを開催。

東京・代官山で結成されたアコースティック・インストゥルメンタル・トリオ「代官山王国」を迎え、イベントをさらに盛り上げます!

当日は、ポップコーン食べ放題やニューイヤーを祝うスペシャルドリンク付きの限定プランを用意。

新年を迎える特別な夜を、モクシー東京錦糸町で一緒に過ごせるカウントダウンイベントです

〈出演アーティスト〉 代官山王国(だいかんやまおうこく)

左から:多治見 智高、祖父江 太丞、藤井 琢也(敬称略)

情熱的でノスタルジックなアコースティック・インストゥルメンタル・トリオ「代官山王国」

バイオリン+アコーディオン+ギターはもつれあい、音の国境を悠々飛び超します。

世界中の酒とともにある音楽を吸収し続け、独自のサウンドを醸成した、どこかで聴いたことのあるような懐かしさを感じる音は聴くものを虜にし、時に繰り広げられる熱いパフォーマンスは見るものを湧かせるグループです。

新年を迎える特別な夜に、ポップコーン食べ放題や乾杯ドリンク、アコースティック・インストゥルメンタル・トリオ「代官山王国」のパフォーマンスで盛り上がる。

モクシー東京錦糸町の「ニューイヤーカウントダウンスペシャルイベント」は、2024年12月31日開催です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポップコーン食べ放題や乾杯ドリンク付き!モクシー東京錦糸町「ニューイヤーカウントダウンスペシャルイベント」 appeared first on Dtimes.