NHKは23日、大みそか恒例の『第75回NHK紅白歌合戦』(後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか)の曲目と見どころを発表した。今年のアニソンを披露する歌手は例年より少ない3曲となった。アニソンを歌うのは紅組からはaikoで、人気アニメ『名探偵コナン』とコラボ。今年大ヒットした劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌「相思相愛」を披露する。さらに、ゲスト審査員として出演する『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌氏のスペシャルメッセージ&イラストも登場する。

白組からはCreepy NutsとMrs. GREEN APPLE。初出場となるCreepy Nutsがアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』OPテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」、Mrs. GREEN APPLEが『忘却バッテリー』OPテーマ「ライラック」を披露する。昨年はYOASOBIが【推しの子】OP主題歌「アイドル」、3人組バンド・10-FEETが映画『THE FIRST SLAM DUNK』ED主題歌「第ゼロ感」、キタニタツヤが『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」OP「青のすみか」、anoが『チェンソーマン』第7話EDテーマで“ゲロチューダンス”がTikTokで流行した「ちゅ、多様性。」、MAN WITH A MISSIONとmiletが『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』のテーマ曲「コイコガレ」「絆ノ奇跡」を披露しており、今年のアニソンは大幅に減少となった。■出場歌手の曲目一覧(カッコ内は出場回数)【紅組】aiko(15)/相思相愛あいみょん(6)/会いに行くのにILLIT(初)/Magnetic石川さゆり(47)/能登半島イルカ(2)/なごり雪HY(3)/366日坂本冬美(36)/能登はいらんかいね櫻坂46(4)/自業自得椎名林檎(9)ともも/ほぼ水の泡Superfly(8)/Beautiful高橋真梨子(6)※高ははしごだか/for you...tuki.(初)/晩餐歌天童よしみ(29)/あんたの花道TWICE(5)/「TT〜Feel Special」スーパーメドレー西野カナ(10)/EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー乃木坂46(10)/きっかけME:I(初)/ClickMISIA(9)/紅白スペシャル2024水森かおり(22)/鳥取砂丘〜紅白ドミノチャレンジSP〜緑黄色社会(3)/僕らはいきものだからLE SSERAFIM(3)/CRAZY -Japanese ver.-【白組】Omoinotake(初)/「幾億光年」Creepy Nuts(初)/「Bling-Bang-Bang-Born」GLAY(4)/「誘惑」郷ひろみ(37)/「2億4千万の瞳 放送100年 GO!GO!SP」こっちのけんと(初)/「はいよろこんで」THE ALFEE(2)/「星空のディスタンス」JO1(3)/「Love seeker」純烈(7)/「夢みた果実」Da-iCE(初)/「I wonder」TOMORROW X TOGETHER(初)/「5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]」Number_i(初)/「GOAT」新浜レオン(初)/「全てあげよう」Vaundy(2)/「踊り子」BE:FIRST(3)/「Masterplan」福山雅治(17)/「『ひとみ〜少年』“あなたへの歌” SPメドレー」藤井 風(3)/「満ちてゆく」星野 源(10)/「地獄でなぜ悪い」Mrs. GREEN APPLE(2)/「青と夏〜ライラック 紅白SP」南こうせつ(6)/「神田川」三山ひろし(10)/「恋…情念〜第8回 けん玉世界記録への道〜」山内惠介(10)/「紅の蝶」