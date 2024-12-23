¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢Ã¦¥®¥ã¥ë¹õÈ±»Ñ¤ÇÊ·°Ïµ¤·ãÊÑ¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤Í¡×¡ÖÁ´¤¯Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥®¥ã¥ë»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î20Æü¡¢¹õÈ±»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥ÖCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì...¥ª¥Õ¥·¥çÈäÏª
¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï20Æü¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öeo¸÷¡×¤Î¥¦¥§¥ÖCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËX¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥®¥ã¥ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¡£¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä´À¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï7Ëü7000·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¶âÈ±¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¹õÈ±¤ÏåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁ´¤¯Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤ë...Ì¾Á°¤Ï½Ð¤Ê¤¤...¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤Í......¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¹õÈ±¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯Àå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£