京都・五条エリアの酒場が今、熱い！ 大人が集う話題の酒場で昼も夜も楽しんで

〈今夜の自腹飯〉

自腹で味わうならうまくなければいけない。自腹で訪ねるなら値ごろ感がなければいけない。そんな大人の飲み助におすすめしたい、今話題の酒場がこちら。早い時間帯も、遅めの時間帯も、「ここで酔うのが楽しい」と言う中井シノブさんにご紹介いただいた。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

目立ち過ぎないひそやか感が、心引かれる理由?

築120年の京町家を改装した店舗は、風雅でスタイリッシュ

五条と聞いて誰もが思い出すのは、牛若丸(源義経)と弁慶が出会った、あの五条大橋(当時の五条大橋は、現在の松原橋だったともされている)ではないだろうか。今も、橋の西詰には、ふたりが立ち会う姿を描写した像が置かれている。そんな歴史名所からもすぐ、東山観光にも便利な大黒町通五条に、めざす酒場「沐」はある。住宅街の一角ということもあって、佇まいはひそやか。モダンなライトや大きく開いた窓から漏れる光に、ここが飲食店だということを知らされる。

息ぴったりなふたりはまさに相棒? お互いをリスペクトする思いが伝わる

この店を切り盛りするのは、料理人の古村光平さんとサービスの森口さくらさん。それぞれに、イタリアンの名店やホテルで長年経験を積んだ。ふたりが出会ったのは、御所西のイタリアン「ヴェーナ」。いつかは独立したいという思いや、目指す店のかたちが似通っていたこともあって意気投合。2023年12月に「沐」を開業した。「ふたりとも、それまで働いていたのはレストランですが、自分たちで開くなら居酒屋的な店にしたいと思っていました。いろんな店や料理にも精通した大人のお客様が、気軽に訪ねてくださったら」と森口さんは言う。

上質なのに堅苦しさはない。経験豊富なふたりならではの空間づくり

スケルトン状態から、理想のインテリアに改装した店内は、ふたりが目指す大人感たっぷりの空間。特注した深緑のタイルやゆったりとした木のカウンターが心地よい。アンティークの家具やランプといった洗練された調度も上質。あえて器やお酒をカウンター前に並べた気さくさも、腰を落ち着けたくなる理由だろうか。

和洋とりまぜた酒に合うアテの数々。「次はこの料理」と目指し通うリピーターも

「どて煮 和牛串」800円(1本)は濃厚なうまみがたっぷり

すでに「名物」と言われる料理は数々あるが、まず注文してほしいアテのひとつが、この「どて煮 和牛串」。サシの入った和牛のほほ肉を自家製のタレで2時間ほどかけてじっくり煮込み、その後切り分け串に刺す。注文が入ったら蒸して温め、最後にもう一度タレにくぐらせ濃厚な味わいをまとわせるのだ。

大きな鍋に入ったどて煮のタレ。これを見るだけでお酒が飲みたくなる

味の要ともいえるタレは、鰹節と昆布でとった出汁に、京都の醤油、赤味噌、砂糖、酒などを加えたもの。ほほ肉を長時間煮ることで、そのうまみがたっぷり溶け出す。「どて煮」には「厚揚げ」もあって、こちらはこんがり焼いた厚揚げにタレをかけたもの。優しい味わいの揚げにうまみの濃いタレがからんでうまい。

箸置きに使われるラムネ。昔懐かしい駄菓子感がたまらない

ほかにも、揚げたて熱々のコロッケをつぶしてつくる「揚げたてコロッケのポテサラ」。具材こそ季節によって変わるが、その意外性に驚かされる「春巻き」。食べたいものは山ほどあるから、決して1度では制覇できない。「次はこの料理を肴に」と心に誓うリピーターが増えるのだ。

ワインがどんどん進むから、もっと料理を頼みたくなる

「ポテトフライ」や「アジフライ」など揚げものは、どれも引かれるメニュー。最近の一番人気は、「レアかつ」なのだそう。写真は「鰤のレアかつ 鬼おろしと甘辛ニラだれ」2,200円

いまや、人気ナンバー1といえるのが、季節の魚の「レアかつ」。外はサクッとして心地よい噛み応え。中は思った以上にレアなのに、刺身とはまた違う。やさしい温かさに満たされる。「鰤のレアかつ」に添えられるのは、食感のある鬼おろしと、醤油と砂糖のタレで和えた甘辛いニラ。レアかつはそのままでもおいしいが、鬼おろしが合わさると風味が増し、ニラだれを添えると酒が進む。

切り分けると中はレアなまま。けれど冷たくないからさらにおいしい

人気の理由は、なんといっても魚のうまみを実感できるレア加減。刺身でも食べられる新鮮な魚に薄く衣をつけ、まずは高温でさっと揚げる。そのあとは、時間をかけてじんわりと、余熱でしっかり芯まで温める。サクサクで、ふんわりしっとり。この食感は、やみつきになる。

森口さんのお酒のセレクトがまた抜群。相乗効果でおいしさが増す

箸が進むもうひとつの理由は、お酒のセレクト。日本酒も日本ウイスキーも、自家製の酎ハイも。料理との相性をしっかり考えたラインアップ。中でも、レストランで長年サービスを務め、ソムリエの資格も持つ森口さんが選ぶワインは秀逸。料理を生かすだけでなく、ワインそのもののおいしさにも気づかされる。クラシックワインとともに味わう「洗練された居酒屋料理の魅力」を、改めて思い知るのだ。

昼飲みも、2軒目使いも。フレキシブルな飲み屋は、何軒あってもありがたい!

「生ハムと無花果のキャラメリゼ 自家製リコッタチーズ」1,800円

ワインはクラシックワインがメインで、グラス1,400〜1,800円くらい

15時からのオープンだから、休日の昼飲みにも使えてありがたい。もちろん夜飲みや夜ご飯、2軒目にじっくりワインなんていう使い方も。そういう意味では、最近の京都は早い時間から開店する柔軟な店が増え、お酒のシーンも多彩になった。「沐」もそんな一軒で、平日ならば、早めの時間帯が狙い目だという。なんなら、ごはん前に生ハムとワインでアペロタイムなんていうのはどうだろう。

ハモンセラーノとキャラメリゼした無花果。なんとも粋な組み合わせである

薄くスライスしたハモンセラーノに、無花果や柿などその時季の果物をキャラメリゼして合わせる。キャラメリゼするのは、甘苦さを出すため。さっぱり感のある自家製リコッタチーズが、生ハムにも無花果にもよく合って、それぞれの味わいが膨らんでいく。この料理はワインのおともにも最適だ。

「目の前のお客様が最優先」というふたりが紡ぐお酒と料理の世界は、これからも幅を広げていく

それぞれの役割を全うすることで、息を合わせるふたりのスタンスが気持ちいい

有名ホテルやフランスのレストランでも経験を積んだ古村さんの料理人としてのキャリア、京都の有名イタリアンでサービスを究めた森口さんのもてなし力。ふたりが紡ぐ世界観にハマる人は多い。おしつけがましくなく、温かで行き届いている。「それは、目の前のお客様を最優先しているから」とふたりは言う。そのスタンスこそが、酒飲みの心をガシッと掴むのだ。

ワインボトルが立ち並ぶ

料理は名物「どて煮」のほか、酒の肴、冷菜、温菜、揚げ物、ご飯ものなど25品ほど。加えて、本日のおすすめメニューが5〜6品。料理に合わせるお酒は、ビール、ワイン、日本酒、ウイスキー、焼酎、酎ハイ、ソフトドリンク。予約は予約サイトか電話で。時間帯によっては、2時間制などになることも。開業から1年。「観光地や名所めぐりの後に」というよりも、ここで飲むことを目当てに通いたい店なのだ。

<店舗情報>◆沐住所 : 京都府京都市東山区音羽町325TEL : 090-6734-8956

※価格は税込。

文:中井シノブ 撮影:高嶋克郎

