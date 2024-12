アイピーフォーは、「ハローキティ 70年代デザインコレクション」(1回400円)を12月上旬から順次全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。本商品は、サンリオの「ハローキティ」のレトロなデザインがかわいいハローキティの縫製商品。ラインナップは、「ティッシュケース」「ペンケース」「スクエアポーチ(レッド)」「スクエアポーチ(イエロー)」「バンダナ(レッド)」「バンダナ(ブルー)」の全6種。どのアイテムもレトロなデザインが魅力的で、デビュー当時のハローキティデザインをイメージして描かれているのがポイントとなっている。全種集めたくなる、豊富なラインナップだ。ティッシュケースバンダナ(ブルー)(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128